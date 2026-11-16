El presidente Luis Abinader durante LA Agenda Semanal de este lunes 16 de noviembre, que trató el tema de la transparencia. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader reconoció este lunes que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) operó desde su fundación con fallas estructurales en sus mecanismos de control, al explicar que la institución no contaba con una Unidad de Auditoría Interna ni con un consejo de administración que supervisara sus decisiones.

"Ahí realmente hubo una falla de control desde su fundación", expresó el mandatario al referirse al caso Senasa. En año pasado, en la ARS estatal estalló un escándalo cuando cuando se detectó una presunta red de corrupción que habría provocado un perjuicio superior a los 15,900 millones de pesos mediante contratos irregulares, reclamaciones por servicios médicos no prestados y pagos de sobornos.

Abinader explicó en LA Agenda Semanal de hoy que la institución, por su condición de empresa pública descentralizada, no tenía una estructura de supervisión similar a la de otras entidades estatales, lo que limitaba los controles sobre sus decisiones administrativas.

El gobernante indicó que esa situación ha comenzado a corregirse con la creación de un consejo de administración, la instalación de una unidad de auditoría interna y la aprobación de un reglamento para regular las contrataciones.

Sobre los contratos con prestadores de Servicios

Al referirse a los contratos con las prestadoras de servicios de salud, explicó que estos no estaban sujetos a la Ley 340 de Compras y Contrataciones, por lo que la Dirección General de Contrataciones Públicas no tenía competencia para supervisar ni controlar esos procesos.

Como respuesta, el Gobierno estableció mediante decreto un mecanismo que obliga a que esos contratos pasen por el consejo de Senasa antes de su aprobación.

Abinader plantea modificar la ley

El presidente consideró que los controles implementados deben incorporarse al marco legal de la institución para evitar que se repitan las debilidades estructurales identificadas.

"Yo pienso que hay que cambiar la ley de Senasa e incorporar esos controles", manifestó.

Asimismo, informó que el Gobierno evalúa implementar mecanismos similares en otras dos instituciones públicas, aunque evitó identificarlas para no generar la impresión de que existen problemas particulares en esas entidades.

Las declaraciones se produjeron ante preguntas sobre las iniciativas de la Contraloría General de la República para fortalecer los controles internos y prevenir irregularidades en las instituciones del Estado.

Sobre el caso Senasa

El caso Senasa salió a la luz pública en junio de 2025, luego de denuncias sobre la situación financiera de la aseguradora estatal y cuestionamientos por retrasos en los pagos a prestadores de servicios de salud. En agosto de ese año, el presidente Luis Abinader sustituyó a Santiago Hazim como director ejecutivo de la institución y dispuso que un informe sobre irregularidades detectadas fuera remitido a la Procuraduría General de la República.

La investigación, denominada Operación Cobra por el Ministerio Público, derivó en una acusación contra diez personas por un presunto entramado de corrupción que habría provocado pérdidas superiores a los 15,900 millones de pesos hasta diciembre de 2024, según el expediente presentado por los fiscales.

De acuerdo con la acusación, el esquema habría incluido manipulación de procesos internos, reclamaciones por servicios médicos supuestamente no prestados, utilización de empresas de carpeta y pagos de sobornos para favorecer a determinados prestadores de servicios.

Posteriormente, las autoridades ampliaron las investigaciones con una nueva fase denominada Senasa 2.0, en la que se identificaron presuntas autorizaciones fraudulentas por más de 41 millones de pesos y se solicitaron medidas de coerción contra otros 25 imputados.

Por el caso guardan prisión preventiva, el director de Senasa, Santiago Hazim, y otros imputados. El Ministerio Público tiene un mes para someter la acusación contra este primer grupo.