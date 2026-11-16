El presidente Luis Abinader en La Agenda Semanal. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader pidió este lunes a la ciudadanía a denunciar los actos de corrupción de los que sea víctima o testigo y aseguró que su gobierno actuará contra los responsables, independientemente de quiénes estén involucrados.

Durante LA Agenda Semanal, dedicada a la transparencia, el mandatario solicitó la colaboración de la población para combatir la corrupción y evitar que estos hechos queden impunes.

"No hay necesidad de pagarle a nadie en el gobierno y, si alguien se lo pide, que lo denuncie, que lo vamos a cancelar y lo vamos a someter a la justicia, pero que nos ayuden a decirlo", enfatizó.

"No tengo socios"

Abinader reconoció que ningún gobierno puede garantizar que no se produzcan actos de corrupción. Sin embargo, sostuvo que su administración está comprometida con actuar ante cualquier irregularidad de la que tenga conocimiento.

"Lo que yo sí puedo garantizar es que si conocemos que hay corrupción no va a haber impunidad, sea quien sea. Y eso lo hemos demostrado en este Gobierno. Yo he dicho muchas veces que tengo amigos, pero no tengo socios y que caiga quien caiga cuando son temas de corrupción" , manifestó.

El jefe de Estado señaló que, aunque personalmente solicita a los ciudadanos que presenten sus denuncias, muchos se abstienen de hacerlo por temor a posibles represalias.

No obstante, destacó que quienes se atreven a denunciar contribuyen a combatir la corrupción y a evitar la impunidad.

El mandatario reiteró su llamado a la población a comunicar cualquier irregularidad cometida por funcionarios o empleados públicos, al asegurar que las autoridades tomarán las medidas correspondientes.