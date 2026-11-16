El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, durante su participación en LA Agenda Semanal del lunes 16 de noviembre. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, informó este lunes que durante su gestión la institución ha remitido más de 15 casos de presuntas irregularidades a la Procuraduría General de la República (PGR), algunos de los cuales han derivado en procesos judiciales.

El funcionario aseguró que, antes de su llegada a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la entidad nunca había remitido un expediente al Ministerio Público.

Durante su participación en LA Agenda Semanal, dedicada a la transparencia, Pimentel explicó que, una vez remitidos los informes a la Procuraduría, corresponde al órgano persecutor evaluar los hallazgos y determinar las acciones legales pertinentes.

"Algunos de estos casos se han traducido en imputaciones, en casos que se encuentran hoy día en instancia jurisdiccional. Y otros nos consta que están en proceso de investigación", manifestó.

Destacó que la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, promulgada el 28 de julio de 2025, establece la obligación de remitir al Ministerio Público cualquier indicio de naturaleza penal detectado en los procedimientos de contratación.

Eliminación del silencio administrativo

Pimentel sostuvo que la DGCP ha eliminado el silencio administrativo en la tramitación de recursos, solicitudes de investigación y medidas cautelares, al garantizar respuestas y decisiones sobre los expedientes recibidos.

"Desde la Dirección General de Contrataciones no hay silencio administrativo. Entiéndase, todo recurso, medida cautelar, solicitud de investigación o investigaciones que la Dirección de Contrataciones ha iniciado de oficio siempre ha presentado resultados", afirmó.

Explicó que estas decisiones pueden implicar la reevaluación, suspensión o cancelación de procedimientos de contratación, según las irregularidades identificadas.

El funcionario contrastó esta práctica con los más de 200 expedientes que, según indicó, encontró archivados al asumir la dirección de la entidad.

Entre los casos mencionó el contrato del teatro Agua y Luz, declarado ilegal por la DGCP en 2020 y que, de acuerdo con sus declaraciones, permaneció más de cinco años en los tribunales.

Más de 30,000 alertas preventivas en 2026

El titular de Contrataciones Públicas informó que la institución ha desarrollado un sistema de monitoreo preventivo que ha generado más de 30,000 alertas durante 2026.

Aclaró que estas notificaciones no representan necesariamente incumplimientos, sino que permiten identificar disposiciones en los pliegos de condiciones que requieren una revisión más exhaustiva.

Explicó que, a partir de estas alertas, se asignan analistas para evaluar los procedimientos y determinar si corresponde recomendar su suspensión o cancelación.

Pimentel destacó que el monitoreo preventivo está contemplado en la nueva legislación, junto con la incorporación de oficiales de cumplimiento en distintas instituciones del Estado.

Otro de los avances resaltados por Pimentel fue la incorporación de un régimen de consecuencias en la nueva Ley de Contrataciones Públicas, que contempla sanciones administrativas y penales para funcionarios y proveedores.

Recordó que la legislación aprobada en 2006 fue modificada seis meses después de su promulgación para eliminar las disposiciones sancionadoras.

"Tuvimos más de 20 años con una ley de contrataciones sin sistema de consecuencias", expresó.

A su juicio, la nueva normativa representa un cambio significativo en los mecanismos de prevención, fiscalización y control de la corrupción en las contrataciones del Estado.

Unidad Antifraude participa en investigaciones

De su lado, el director ejecutivo de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, Leónidas Radhamés Peña Díaz, explicó que las Unidades de Auditoría Interna (UAI) desempeñan funciones preventivas y de investigación para identificar posibles irregularidades en las instituciones públicas.

Indicó que, cuando una auditoría detecta situaciones que requieren mayor profundidad, los expedientes son remitidos a la Unidad Antifraude para realizar investigaciones especializadas.

"Cuando hay casos que ameritan profundizar y que, por ejemplo, pueden surgir de una auditoría que se pasa a la Unidad Antifraude, nosotros profundizamos ya con un criterio más amplio, con criterio científico y otro tipo de herramientas", explicó.

Peña Díaz señaló que la unidad ha participado en decenas de investigaciones en coordinación con el Ministerio Público, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) y la DGCP, dependiendo de la naturaleza de cada expediente.

En ese sentido, el presidente Luis Abinader precisó que la Unidad Antifraude trabaja mensualmente entre dos y tres casos de menor envergadura que son remitidos a la justicia.

No obstante, aclaró que no todas las denuncias o expedientes recibidos por ese organismo cuentan con elementos suficientes para sustentar una acción judicial.