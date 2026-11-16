El contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez, durante el encuentro LA Agenda Semanal. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez, destacó este lunes los avances en los procesos de auditoría internos de las instituciones públicas y explicó que se han publicado 28 informes, además de realizarse 462 fiscalizaciones de contratos de alquiler, como parte de las acciones para fortalecer la transparencia administrativa.

"Por autorización del presidente Abinader y, como hemos mencionado antes, las auditorías se están publicando. Recientemente, se han publicado 28 informes de auditorías internas: 25 de tipo integral y tres informes de seguimiento", expresó.

El contralor explicó, durante su participación en LA Agenda Semanal, que las auditorías integrales abarcan todas las áreas de una institución, entre ellas presupuesto, planificación, compras, cuentas por pagar, recursos humanos y activos fijos.

Además, señaló que han implementado un mecanismo para socializar los resultados de las auditorías con las instituciones evaluadas, a las que se les otorga un plazo de 90 días para presentar un plan de remediación a partir de los hallazgos identificados.

Fiscalización de contratos

Pérez indicó que, mediante la Resolución 02-26, se estableció la fiscalización de los contratos de alquiler, proceso en el que, hasta el momento, se han realizado 462 verificaciones.

Explicó que, para llevar a cabo estas fiscalizaciones, se trasladan auditores especializados en ingeniería y arquitectura hasta los inmuebles correspondientes, con el objetivo de realizar las inspecciones necesarias.

"Verifican los pliegos de condiciones, si realmente el inmueble es requerido por la institución y si, además, cumple con los requisitos establecidos", manifestó.

Proceso de auditoría

El contralor también explicó que, mediante la Resolución 05-21, se instruye a los auditores asignados de manera permanente a las instituciones públicas a supervisar y verificar los procesos de adquisición y recepción de bienes tangibles.

Estos incluyen materiales, medicamentos, suministros y activos fijos, como maquinarias, vehículos de transporte y equipos, entre otros.

Refirió que los auditores deben estar presentes para comprobar que los bienes recibidos correspondan, en calidad y cantidad, con lo establecido en los contratos. Según explicó, este proceso se lleva a cabo en 293 instituciones.

Asimismo, durante el encuentro, el contralor resaltó la Resolución 06-21, que establece requisitos estandarizados según el tipo de contrato.

Al abordar el tema de las auditorías, Pérez también destacó el trabajo de la Unidad Antifraude y afirmó que, desde su implementación en 2021, esta ha representado una revolución en la investigación administrativa, hasta convertirse en un referente internacional.

Durante el encuentro de este lunes, los invitados de La Agenda Semanal abordaron temas relacionados con la transparencia internacional, las normas para las instituciones públicas y la prevención, el control y la respuesta ante el fraude, entre otros.

Además del contralor, acompañaron al presidente Abinader, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel; el director de Presupuesto, José Rijo; la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch y Leonidas Radhamés Peña, responsable de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República.

Los periodistas invitados fueron Edith Febles y Cristhian Jiménez.

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