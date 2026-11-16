El presidente Luis Abinader encabeza este lunes LA Agenda Semanal, el espacio de comunicación del Gobierno en el que aborda temas de interés nacional junto a funcionarios responsables de la ejecución de políticas y programas públicos.

El encuentro, que se realiza al inicio de cada semana, sirve de escenario para presentar las acciones desarrolladas por el Gobierno, los programas que se encuentran en ejecución y los proyectos pendientes en torno al tema seleccionado.