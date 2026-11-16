VIDEO | El presidente Luis Abinader encabeza LA Agenda Semanal
Durante la agenda semanal, el mandatario presenta las acciones del Gobierno y los programas en ejecución, así como proyectos pendientes
El presidente Luis Abinader encabeza este lunes LA Agenda Semanal, el espacio de comunicación del Gobierno en el que aborda temas de interés nacional junto a funcionarios responsables de la ejecución de políticas y programas públicos.
- El encuentro, que se realiza al inicio de cada semana, sirve de escenario para presentar las acciones desarrolladas por el Gobierno, los programas que se encuentran en ejecución y los proyectos pendientes en torno al tema seleccionado.