El presidente Luis Abinader durante LA Agenda Semanal. ( CAPTURA DE TRANSMISIÓN DE LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader afirmó que el aumento de casos de presuntas irregularidades que los ciudadanos exponen en las redes sociales responde, en parte, a una mayor apertura del Gobierno al acceso a la información pública.

El mandatario explicó que la disponibilidad de datos permite a los ciudadanos examinar actuaciones de las instituciones y señalar situaciones que consideran irregulares, lo que puede generar la percepción de que se producen más actos de corrupción.

"La verdad que la transparencia es fundamental, si no hay transparencia, si no hay acceso a los datos, pues realmente no podemos entonces determinar dónde hay problemas, dónde hay situaciones y eso es lo que hemos abierto, eso es lo que hemos extendido", expuso el mandatario.

Y agregó: "... por eso en las redes sociales se ven más casos, los ciudadanos entran y pueden determinar cualquier cosa que ellos consideren irregular, se siente que hay más actos, pero no, lo que hay es más transparencia", expresó Abinader al referirse a la difusión de denuncias en las plataformas digitales.

El presidente sostuvo que el acceso a la información también permite identificar problemas en la administración pública, corregir prácticas inadecuadas y someter a la justicia aquellos casos en los que existan elementos de carácter penal.

Abinader agregó que el Gobierno tiene la obligación de responder a las inquietudes de la ciudadanía y ofrecer explicaciones sobre situaciones que puedan generar dudas en torno a la gestión pública.

El tema de LA Agenda Semanal es la transparencia.

RD será sede de conferencia anticorrupción

Por otro lado, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, anunció que República Dominicana será sede, del 1 al 4 de diciembre próximo en Punta Cana, de la 22.ª Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC-2026), que reunirá a unos 2,000 participantes de alrededor de 140 países.

Pimentel explicó que el encuentro, organizado por Transparencia Internacional y el Gobierno dominicano como país anfitrión, contempla cerca de 90 talleres y la participación de unos 400 expositores, entre representantes de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y organismos internacionales.

El funcionario indicó que la selección del país tomó en cuenta los avances registrados durante los últimos seis años en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, en el que, aseguró, República Dominicana figura entre los pocos países de la región que han mejorado su puntuación.

El evento se celebrará en Punta Cana. La agenda también incluirá un encuentro de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN), un festival de cine con ocho documentales seleccionados, actividades culturales y más de 20 eventos paralelos.

Pimentel señaló que la conferencia será una oportunidad para presentar las experiencias dominicanas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, así como conocer las prácticas de otros países para fortalecer los mecanismos de prevención y control.