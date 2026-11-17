El presidente Luis Abinader, durante la LA Agenda Semanal. ( CEDIDA POR PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader aseguró este lunes que su Gobierno procurará impedir la utilización de recursos públicos para financiar campañas electorales de cara a los comicios de 2028 y advirtió que no habrá impunidad para los funcionarios involucrados en actos de corrupción, independientemente de su posición o vínculos personales.

Durante LA Agenda Semanal, dedicada a la transparencia, el mandatario sostuvo que el cumplimiento de las leyes electorales y la persecución de la corrupción constituyen compromisos de su administración.

"Es tan simple como cumplir la ley. Lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir la ley y asegurar que la ley se cumpla", expresó al referirse al uso de fondos estatales para favorecer aspiraciones políticas.

Abinader precisó que la vigilancia abarcará las candidaturas presidenciales, congresuales y municipales, y afirmó que durante el período restante de su mandato prestará especial atención a estas prácticas como parte del legado institucional que pretende dejar.

Sus declaraciones se producen cuando los partidos comienzan a prepararse para la selección de candidaturas de 2027, antes de las elecciones de 2028.

La Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos prohíbe utilizar recursos estatales para actividades electorales particulares, mientras que la Ley 20-23 de Régimen Electoral establece restricciones al aprovechamiento de cargos, personal y equipos públicos para promover candidaturas.

El mandatario también cuestionó que se justifiquen determinados actos de corrupción alegando que los recursos obtenidos irregularmente estaban destinados a financiar actividades políticas. Calificó ese argumento como un "cliché" y advirtió que tanto quienes procuran fondos ilegalmente como quienes los aportan pueden incurrir en complicidad.

Recordó que los partidos disponen de mecanismos legales de financiamiento y están obligados a presentar informes ante la Junta Central Electoral.

Llamado a denunciar

En materia de corrupción administrativa, Abinader reconoció que ningún gobierno puede garantizar que no se produzcan irregularidades, pero aseguró que los casos conocidos serán investigados y sus responsables sometidos a la justicia.

"Lo que yo sí puedo garantizar es que si conocemos que hay corrupción no va a haber impunidad, sea quien sea", manifestó.

"He dicho muchas veces que tengo amigos, pero no tengo socios y que caiga quien caiga cuando son temas de corrupción", agregó.

El presidente exhortó a los ciudadanos a denunciar cualquier exigencia de pagos indebidos por parte de funcionarios o empleados públicos.

"No hay necesidad de pagarle a nadie en el Gobierno y, si alguien se lo pide, que lo denuncie, que lo vamos a cancelar y lo vamos a someter a la justicia", advirtió.

Reconoció, sin embargo, que muchas personas se abstienen de presentar denuncias por temor a represalias.

Las declaraciones sobre financiamiento electoral se producen una semana después de que el mandatario instruyera a los funcionarios a evitar el uso de recursos estatales en actividades políticas. El ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, anunció entonces que habría sanciones para quienes incumplieran esa disposición.

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Omar Santana Periodista dominicano. Ha trabajado en los periódicos Diario Libre, El Caribe y Listín Diario donde ha ejercido cubriendo las fuentes de deportes y ciudad. Ha trabajado en radio, televisión y proyectos digitales.