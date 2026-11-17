Jornada de "La palabra es tuya". ( TOMADA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA )

¿Qué hacer con los vecinos que ponen música a alto volumen, los conflictos por parqueos y linderos o el uso inadecuado de los espacios públicos? Estas son algunas de las situaciones sobre las que el Gobierno busca escuchar la opinión de los ciudadanos mediante una consulta nacional para mejorar la convivencia en las comunidades.

La iniciativa, denominada "La palabra es tuya" lanzada este martes, procura recoger ideas y propuestas de la población que contribuyan a la elaboración del anteproyecto de Ley de Convivencia y Cultura Ciudadana, con el que se busca promover la mediación pacífica de conflictos y fortalecer las relaciones sociales.

A través de una plataforma digital, los interesados podrán presentar sus planteamientos en aproximadamente un minuto, mediante textos, audios o videos. También tendrán la opción de participar de manera anónima, indica una nota de prensa publicada por la Presidencia.

Temas de consulta

Entre los temas que serán sometidos a consulta figuran los conflictos entre vecinos por ruido, linderos y estacionamientos; el uso de parques y otros espacios públicos; los problemas de tránsito y circulación de motocicletas, así como el consumo de alcohol y otras sustancias.

La convocatoria también incluye la convivencia en los entornos digitales, un aspecto que forma parte de las preocupaciones sobre las relaciones sociales en la actualidad.

El proceso, impulsado por la Presidencia de la República y coordinado por el Ministerio de Interior y Policía, cuenta con el apoyo de la Procuraduría General de la República en la parte operativa y del Consejo Nacional de Drogas en la dirección técnica y metodológica.

Participación ciudadana

Además de la participación digital, se realizarán encuentros presenciales con representantes del liderazgo social y sectorial en las regiones sur, este, norte (Cibao) y el Gran Santo Domingo.

La consulta está dirigida a juntas de vecinos, iglesias, universidades, medios de comunicación, empresarios, clubes y organizaciones deportivas, gremios, transportistas y otros sectores. También incorpora a los gobiernos municipales, por su responsabilidad en la administración del territorio y la convivencia local.

Como parte del proceso, la plataforma pone a disposición de los ciudadanos un documento con el marco conceptual, los objetivos, las responsabilidades y el alcance del anteproyecto de ley, cuya orientación es socioeducativa, cultural y de mediación pacífica de conflictos.