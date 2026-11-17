El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, al informar que el proyecto será conocido el jueves ( CEDIDA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS )

A solo un mes de acabar el año, el Poder Ejecutivo depositó en la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de ley para modificar por segunda vez el Presupuesto General del Estado del 2026.

La iniciativa introduce la suspension temporal de la regla fiscal, quitando al Gobierno los límites legales para contener el gasto público y el déficit financiero en el país.

Así lo dispone el artículo 12 del proyecto, que dispone la suspensión temporal de la regla fiscal fijada en la Ley de Responsabilidad Fiscal.

La Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal fue diseñada como un freno para obligar al Gobierno a mantener disciplina en sus cuentas, limitando el crecimiento del gasto corriente y fijando metas de deuda pública sostenible.

Al pausar durante el 2026 el artículo cinco de esa ley, el Poder Ejecutivo retira el tope legal a su ejecución presupuestaria para lo que resta del período.

El texto depositado justifica la medida "en atención a los efectos fiscales extraordinarios derivados de la actual situación internacional y a las necesidades adicionales de gastos para mitigar su impacto sobre la economía".

Específicamente, el documento atribuye el cambio a las presiones generadas por los aumentos en los precios del petróleo.

Una medida que se veía venir Este escenario ya había sido anticipado por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, quien explicó que el impacto de la crisis internacional sobre la economía dominicana requería de una flexibilización de la normativa, debido a que cumplir con sus límites implicaba reducir el gasto público en momentos en los que el Gobierno necesita más recursos para sostener su política de subsidios a segmentos demandantes como la electricidad y los hidrocarburos."La Ley de Responsabilidad Fiscal funciona en años normales. Este no es un año normal", expresó el funcionario durante el septuagésimo noveno aniversario del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), celebrado en octubre.

El déficit sube 4.2 % del PIB

El proyecto eleva el déficit del Gobierno de 3.24 % del PIB a 4.2 % para el cierre de 2026.

El Poder Ejecutivo aclara en su carta motivacional que este incremento en la meta no generará presiones adicionales en el endeudamiento acumulado ya que más del 60 % del financiamiento provendrá de disponibilidades acumuladas de ejercicios anteriores.

RD$54,100 millones más en gastos

El nuevo proyecto aprueba un incremento neto en las apropiaciones de gastos por 54,100 millones de pesos, llevando el presupuesto total de gastos del año a 1,717,911.7 millones de pesos.

Por el lado de los ingresos, el proyecto proyecta recaudaciones totales por 1,351,943.4 millones.

La defensa del Ejecutivo

En su carta de remisión al Congreso, el presidente Luis Abinader justifica la decisión presupuestaria argumentando que el país ha tenido que enfrentar los efectos derivadas del conflicto bélico en Ormuz y el encarecimiento de los costos de combustibles refinados.

Según los datos presentados por el Gobierno, ya se han destinado más de 44,000 millones de pesos al subsidio de combustibles,

En la carta, el Gobierno destaca que, pese a este entorno complejo, la economía mantiene una perspectiva de crecimiento del 4.5 % para el cierre de 2026.

Aprobación exprés

Tras recibir el proyecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, expresó que la pieza sería conocida y votada el jueves durante una sesión ordinaria, tras ser estudiada por un solo día en una comisión designada este martes.