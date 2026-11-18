El presidente de la República, Luis Abinader en el XXXI Congreso Internacional del CLAD. ( ESTARLIN ROSA )

El presidente de la República, Luis Abinader, sostuvo este miércoles que la credibilidad de las instituciones depende de su capacidad para ofrecer resultados y responder a las necesidades de la población. Advirtió que las entidades no pueden esperar el respaldo de los ciudadanos si no demuestran que funcionan.

"La democracia no puede pedir confianza indefinidamente si no es capaz de ofrecer resultados", expresó el mandatario durante su intervención en el XXXI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, al referirse a la relación entre el funcionamiento de las instituciones y la vida cotidiana de la población.

Abinader señaló que los ciudadanos no perciben al Estado como una abstracción jurídica, sino a través de experiencias concretas, como la calidad de las escuelas y los hospitales, la seguridad de sus barrios y las facilidades para resolver los problemas del tránsito.

Confianza institucional

En ese sentido, consideró que la confianza institucional se construye cuando una persona recibe una respuesta rápida, justa y transparente. En cambio, la indiferencia, la arbitrariedad y la burocracia llevan a los ciudadanos a cuestionar la utilidad de las instituciones.

El jefe de Estado enfatizó que la eficiencia administrativa no es únicamente una cuestión técnica, sino una obligación moral, porque detrás de cada expediente hay una persona y detrás de cada retraso puede existir una oportunidad perdida.

""El tiempo que pierde un ciudadano por culpa de la burocracia es tiempo de su vida que el Estado no tiene derecho a desperdiciar"" Luis Abinader Presidente de la República “

Modernización del Estado

El mandatario planteó la necesidad de contar con administraciones más ágiles, profesionales y transparentes, que escuchen antes de tomar decisiones y colaboren entre sí para resolver los problemas de la población, en lugar de limitarse a gestionar procedimientos.

También se refirió a la incorporación de herramientas como la digitalización y la inteligencia artificial en la modernización del Estado. Sin embargo, aclaró que la tecnología debe ser un instrumento para mejorar los servicios y no un objetivo en sí mismo.

"No queremos un Estado que simplemente tenga más plataformas digitales. Queremos un Estado que dé mejores resultados. No queremos cambiar estadísticas, queremos transformar vidas", manifestó.