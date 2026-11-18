El presidente Luis Abinader. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

Los presidentes de República Dominicana, Panamá y Honduras, junto con el primer ministro de Bahamas y la presidenta encargada de Ecuador, figuran entre los gobernantes anunciados para el Diálogo Regional de la Cumbre Mundial de Gobiernos (World Governments Summit), que se celebrará los días 20 y 21 de noviembre en Cap Cana, provincia La Altagracia.

El encuentro reunirá a representantes de más de 30 países para examinar los desafíos económicos y políticos de América Latina y el Caribe, con especial atención a la inversión, el comercio, la innovación tecnológica y las oportunidades de integración regional.

Además del presidente dominicano, Luis Abinader, está prevista la participación de José Raúl Mulino, de Panamá; Nasry Asfura, de Honduras; el primer ministro bahameño, Philip Davis, y la presidenta encargada de Ecuador, María José Pinto, cuya llegada al país está programada para el viernes 20.

La agenda comprende 35 sesiones y 15 reuniones y actividades de alto nivel, con la intervención de más de 70 ponentes, entre autoridades gubernamentales, representantes de organismos multilaterales y dirigentes empresariales.

Crecimiento de la región

Uno de los principales encuentros será el diálogo presidencial «Los gobiernos y la nueva geografía de las oportunidades», en el que Abinader y Mulino analizarán las posibilidades de crecimiento económico de la región mediante el comercio, la inversión y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías.

Las discusiones también abordarán la conectividad internacional, el turismo y los cambios que enfrentan las administraciones públicas ante las transformaciones económicas y tecnológicas.

El Gobierno dominicano declaró de alto interés nacional la celebración de la cumbre mediante el Decreto 451-26.

Esta será la segunda edición regional del World Governments Summit organizada en República Dominicana, después del encuentro celebrado en 2025.

Los organizadores informaron que los preparativos se encuentran en su fase final y que la apertura estará encabezada por el presidente Abinader.

La convocatoria busca propiciar acuerdos y mecanismos de cooperación entre gobiernos, organismos internacionales y el sector privado, en una región que enfrenta desafíos comunes en materia de competitividad, desarrollo económico y modernización institucional.

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