El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, consideró este miércoles que la oposición tiene la responsabilidad de vigilar la gestión estatal y alertar sobre cualquier irregularidad, al ser consultado sobre los señalamientos de la Fuerza del Pueblo sobre supuestas irregularidades en la incorporación de beneficiario al programa Supérate.

El funcionario dijo que desconoce el contenido particular de las denuncias, por lo que entiende que se debe esperar el desarrollo de las investigaciones para determinar si tienen fundamento.

"El papel de una oposición responsable es vigilar el comportamiento del Estado y, si hay alguna irregularidad, denunciarla", expresó al ser preguntado por este medio por las acusaciones de la organización política.

Peralta indicó que, si los señalamientos no se corresponden con la verdad, se trataría de una denuncia irresponsable. Sin embargo, de ser ciertas se tomarían los correctivos de lugar.

"Si lo tiene, usted puede estar seguro de que se tomarán los correctivos del lugar", agregó.

La Fuerza del Pueblo denunció ayer presuntas irregularidades en el programa Supérate y solicitó una auditoría a la Cámara de Cuentas y una investigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Sobre el foro

Peralta ofreció las declaraciones durante el encuentro del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), que reúne a representantes de distintos países para abordar asuntos relacionados con la administración pública.

Al referirse a la actividad, valoró los planteamientos expuestos por el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, y el presidente Luis Abinader, y consideró que el encuentro contribuirá al progreso y la modernización de las instituciones estatales.

El ministro recordó que el proceso de transformación de la administración pública dominicana tiene como antecedente la Constitución de 2010, impulsada durante el gobierno de Leonel Fernández, y destacó que la gestión de Abinader ha dado continuidad a ese proceso.