El ministro Magín Díaz reunido con una comisión de diputados. ( ISMAEL HIRALDO/DIARIO LIBRE )

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, defendió este miércoles la solicitud del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para suspender temporalmente el límite al crecimiento del gasto público establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal y prometió volver a cumplirlo en un plazo de tres años.

Tras reunirse con una comisión de diputados para explicarles el nuevo presupuesto complementario de este año, el funcionario consideró que el país necesita un mayor margen para responder a los efectos de la crisis internacional.

Díaz explicó que la ley establece que el gasto primario del Gobierno no puede crecer más de un 3 % anual en términos reales.

Sin embargo, sostuvo que esa restricción debe flexibilizarse en situaciones de crisis, como la actual coyuntura internacional, que ha provocado aumentos en los precios del petróleo, la energía, los fertilizantes y los alimentos.

Flexibilización del gasto

"No es razonable en medio de una crisis tú amarrarte a una regla y contraer el gasto. Cuando hay crisis, tú tienes que aumentar el gasto para amortiguar el impacto en la población", expresó el funcionario.

El ministro aseguró que la propia Ley de Responsabilidad Fiscal contempla la posibilidad de apartarse temporalmente de esa disposición cuando el país enfrenta una crisis.

No obstante, indicó que el Gobierno tendrá que presentar un plan para retomar gradualmente el cumplimiento de la regla fiscal en un período de tres años.

Los detalles del presupuesto

La modificación presupuestaria busca aumentar los recursos destinados a los subsidios a los combustibles y al sector eléctrico, así como incrementar la inversión pública para dinamizar la economía.

Díaz rechazó que el aumento del déficit fiscal previsto en el proyecto sea consecuencia de una falta de planificación del Gobierno.

En ese sentido, argumentó que se trata de una respuesta a las condiciones económicas internacionales. Recordó que otros períodos de crisis, como los de 2008, 2011 y 2020, también llevaron a los gobiernos a incrementar el gasto para proteger a la población.