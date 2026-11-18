En el centro, la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, junto a otras autoridades de la provincia. ( CEDIDA A DL )

El Gobierno anunció una inversión de casi 500 millones de pesos en infraestructura deportiva para la provincia La Altagracia, mediante un programa dividido en dos etapas que incluye la construcción de techados multiusos, instalaciones para deportes de combate, un campo de fútbol y una moderna pista de atletismo.

El anuncio fue realizado por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, durante un acto encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en el que explicó que seis de las obras ya fueron adjudicadas y cuentan con una primera partida de recursos para iniciar los trabajos este mismo año.

Entre los proyectos anunciados en esta primera fase figuran la construcción de los techados multiusos de los clubes Cambelén, con una inversión aproximada de 39 millones de pesos; El Centro, con 30 millones de pesos; San Antonio de Padua, con 33 millones; San Francisco, con 36 millones, y San José, con 33 millones de pesos.

También se contempla la construcción de un pabellón para deportes de combate, como parte de las instalaciones destinadas a fortalecer las diferentes disciplinas deportivas en la provincia.

Cruz recordó que anteriormente había anunciado la construcción del coliseo de boxeo Junior Alcántara, dedicado al medallista olímpico dominicano, cuya ejecución se encuentra en aproximadamente un 70 %, con una inversión cercana a los 30 millones de pesos.

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Proyectos en segunda etapa

El ministro adelantó que una segunda fase, cuya ejecución prevé iniciar durante el primer trimestre del próximo año, contempla la construcción de un techado multiuso en Boca de Yuma, municipio San Rafael de Yuma; el remozamiento y ampliación del polideportivo Leo Tavárez; la intervención del play de béisbol La Fortaleza; la construcción de un campo de fútbol y una moderna pista de atletismo de 400 metros.

El funcionario calificó el programa como una inversión récord para la provincia y sostuvo que las iniciativas responden a demandas acumuladas durante más de dos décadas por parte de los sectores deportivos y comunitarios.

"Hay una deuda atrasada pendiente de más de 20 años de incumplimientos. Más de 20 años de ignorar lo que es el liderazgo deportivo, el liderazgo político, social, religioso y comunitario", expresó Cruz al referirse a las necesidades de infraestructura deportiva de La Altagracia.

Asimismo, atribuyó la materialización de los proyectos al respaldo del presidente Luis Abinader y de la vicepresidenta Raquel Peña, al considerar que el Gobierno ha prestado atención a las demandas planteadas por los representantes de la provincia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/whatsapp-image-2026-11-18-at-64705-pm-3-5e773a2a.jpeg El ministro de Deportes, Kelvin Cruz; la vicepresidenta Raquel Peña y la gobernadora de La Altagracia, Daysi De Óleo. (CEDIDA A DL)

Impacto de las obras

Durante el acto, la gobernadora de La Altagracia, Daysi De Óleo, manifestó que las nuevas instalaciones representan oportunidades para que niños y jóvenes desarrollen sus talentos y encuentren espacios de recreación y formación alejados de la violencia y los vicios.

La funcionaria agradeció al Gobierno por las inversiones anunciadas, pero señaló que la provincia todavía necesita más infraestructura deportiva, debido a su crecimiento poblacional y turístico. También planteó la necesidad de disponer de un autobús para facilitar el traslado de los atletas que representan a La Altagracia en competencias.

De su lado, el senador Rafael Barón Duluc, conocido como Cholitín, consideró que las obras contribuirán a reducir el déficit histórico de instalaciones deportivas de la provincia.

El legislador afirmó que La Altagracia figuraba entre las provincias con menor cantidad de instalaciones deportivas del país y valoró la inversión como una oportunidad para mejorar las condiciones de entrenamiento de los atletas.

Duluc también respaldó la solicitud de un autobús para transportar a los deportistas, al señalar que muchos dirigentes deben recurrir a colectas, aportes y recursos propios para movilizar a los jóvenes que participan en competencias.

Destacó, además, la participación de atletas altagracianos en eventos internacionales y mencionó los aportes que realizó a deportistas de la provincia que obtuvieron medallas en competencias panamericanas, entre ellos el boxeador Junior Alcántara.

En representación de la alcaldesa de Higüey, Karina Aristy, el vicealcalde Pablo Ávila felicitó al Gobierno por las iniciativas y destacó la importancia de fortalecer el deporte como herramienta para promover una sociedad saludable.

Mientras que el obispo de la diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, expresó su agradecimiento por los proyectos y llamó a continuar impulsando iniciativas que contribuyan al desarrollo integral de la juventud.

El religioso también resaltó la importancia de promover actividades artísticas y manualidades como alternativas para la formación de los jóvenes y la prevención de las drogas.

Con estas iniciativas, el Ministerio de Deportes busca ampliar las oportunidades para la práctica deportiva en La Altagracia, una provincia que, según las autoridades y representantes del sector, mantiene importantes necesidades de infraestructura para atender el crecimiento de su población deportiva.

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