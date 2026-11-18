Firma de acuerdo entre RD y Emiratos Árabes para celebrar Diálogo Regional del World Governments Summit. ( CEDIDA A DL )

Cinco gobernantes, entre ellos el presidente Luis Abinader, participarán en el Diálogo Regional de la Cumbre Mundial de Gobiernos (World Governments Summit), que se celebrará este viernes 20 y sábado 21 de noviembre en Cap Cana, provincia La Altagracia.

Entre los participantes anunciados figuran los presidentes José Raúl Mulino, de Panamá, y Nasry Asfura, de Honduras; el primer ministro de Bahamas, Philip Davis, y la presidenta encargada de Ecuador, María José Pinto, cuya llegada a República Dominicana está prevista para el viernes.

La reunión congregará a representantes de más de 30 países, funcionarios de organismos multilaterales y dirigentes empresariales para discutir las perspectivas económicas de América Latina y el Caribe, las oportunidades de inversión y los desafíos de la integración regional.

El programa comprende 35 sesiones y 15 reuniones y actividades de alto nivel, con más de 70 expositores. Entre los asuntos que se debatirán figuran el comercio internacional, la conectividad, el turismo, la innovación tecnológica y la modernización de las administraciones públicas.

Abinader encabezará la apertura del encuentro y participará junto con su homólogo panameño en el diálogo presidencial «Los gobiernos y la nueva geografía de las oportunidades».

Ambos mandatarios examinarán el papel del comercio, la tecnología y la inversión en el crecimiento económico de la región.

Importancia nacional

La convocatoria se produce en momentos en que los países latinoamericanos y caribeños buscan ampliar sus vínculos comerciales, atraer capitales y mejorar su competitividad frente a las transformaciones de la economía internacional.

El Poder Ejecutivo declaró de alto interés nacional la celebración del encuentro mediante el Decreto 451-26.

Esta será la segunda edición regional de la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en República Dominicana, después de la realizada en 2025.

Los organizadores informaron que los preparativos se encuentran en su etapa final. Además de las sesiones públicas, están previstas reuniones de alto nivel entre representantes gubernamentales, organismos internacionales y el sector empresarial.

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