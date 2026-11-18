La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, consideró necesario continuar trabajando para que el crecimiento económico del país se refleje cada vez más en el presupuesto y el bienestar de las familias dominicanas, al referirse a las inquietudes de los consumidores por los precios de los productos en los supermercados.

"Tenemos que seguir trabajando para que ese crecimiento económico realmente cada día se sienta más en lo que es el presupuesto y el bienestar de todos los dominicanos y dominicanas", expresó Peña al ser consultada sobre la situación económica y su impacto en los hogares.

La funcionaria ofreció estas declaraciones este miércoles durante su visita a Higüey, donde participó en la eucaristía celebrada en la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia, con motivo del Día Nacional del Chofer, que se conmemora cada 18 de noviembre.

Combustibles y tarifas del transporte

Durante la actividad, el senador y dirigente del transporte Antonio Marte se refirió a la medida que el Gobierno dispuso de congelar los precios de los combustibles durante un mes, como parte de las iniciativas adoptadas frente a las alzas registradas en el mercado internacional.

Marte consideró que, dadas las condiciones internacionales, los carburantes deberían bajar de precio, aunque reconoció que mantenerlos congelados representa un sacrificio económico para el Gobierno.

En cuanto al apoyo que recibe el sector transporte, explicó que los transportistas cuentan con un subsidio equivalente a RD$48 por galón de gasoil. Aclaró que no se trata de una entrega directa de combustible, sino de una reducción aplicada al precio por galón.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de aumentar las tarifas del transporte público, descartó esa opción y aseguró que el precio del pasaje se mantendrá sin variación.

"No se va a aumentar el pasaje. No hay aumento de pasaje", afirmó.

La advertencia a conductores

Durante la celebración religiosa, el obispo de la diócesis de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, llamó a los dirigentes del transporte a prestar atención a los conductores cuyas actuaciones ponen en peligro la vida de los pasajeros.

El religioso aclaró que su señalamiento no estaba dirigido exclusivamente a los transportistas de La Altagracia, sino que se refería a una problemática de alcance nacional.

Aunque reconoció que la mayoría de los choferes son personas serias, trabajadoras y comprometidas con sus familias, advirtió sobre una minoría a la que describió como personas con "la vocación del sicariato a nivel del volante".

Castro Marte planteó la necesidad de identificar a quienes no reúnen las condiciones para ejercer esa labor y orientarlos para que busquen otra actividad. Recordó que los conductores de autobuses tienen bajo su responsabilidad la vida de numerosas personas.

También señaló que estos trabajadores trasladan pasajeros hacia distintos destinos, incluidos los hoteles de la zona turística del este del país.

Una tradición de 23 años De su lado, Antonio Marte explicó que la celebración religiosa constituye una tradición de 23 años, organizada para reunir a los trabajadores del transporte en torno a su fe y devoción por la Virgen de La Altagracia. Señaló que la actividad busca fortalecer la fe de los conductores y promover que se encomienden a Dios antes de iniciar sus jornadas, debido a la responsabilidad que implica transportar pasajeros. La eucaristía contó con la participación de la vicepresidenta Raquel Peña, la gobernadora de La Altagracia, Daysi De Óleo, Antonio Marte, dirigentes sindicales y trabajadores del transporte procedentes de diferentes puntos del país.