El Portal Único de Servicios es una plataforma web que reúne y digitaliza los trámites de diversas instituciones públicas. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

República Dominicana avanzó este jueves a la categoría "Muy alto" en desarrollo de gobierno electrónico, de acuerdo con los resultados del E-Government Survey 2026, publicado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (ONU-DAES).

El país alcanzó el puesto 79 del ranking mundial e ingresó al grupo de naciones con un nivel muy alto de desarrollo de gobierno electrónico, una de las categorías más elevadas del Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico (EGDI, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas.

Este índice mide tres dimensiones fundamentales: los servicios en línea, la infraestructura de telecomunicaciones y el capital humano.

Los resultados indican que República Dominicana avanzó seis posiciones respecto a 2024 y acumuló una mejoría de 13 puestos desde 2022, cuando ocupaba la posición 92.

En América, el salto de la categoría "Alto" a "Muy alto" fue alcanzado por solo tres países, todos del Caribe: República Dominicana, Trinidad y Tobago, y Saint Kitts y Nevis.

De acuerdo con una información compartida por el Gobierno, el promedio del EGDI para las Américas se situó en 0.6893 en 2026. El país se ubicó por encima de este promedio, con 0.7612.

Indicadores clave del informe

De acuerdo con la evaluación de las Naciones Unidas, estos son los resultados obtenidos por el país:

Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico 2026: 0.7612

0.7612 Ranking mundial EGDI: 79

79 Clasificación: V1, Muy Alto EGDI

V1, Muy Alto EGDI Online Service Index (OSI): 0.7745

0.7745 Telecommunication Infrastructure Index (TII): 0.7647

0.7647 Human Capital Index (HCI): 0.7443

0.7443 Participation and Engagement (PE): 0.7586

0.7586 Local Online Service Index (LOSI): 0.6733

0.6733 Ranking LOSI: 80

¿Qué evalúa el informe de la ONU?

El United Nations E-Government Survey es una evaluación internacional que publica cada dos años el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.

Además de analizar los servicios en línea, la infraestructura de telecomunicaciones y el capital humano, la edición de 2026, titulada From Digital Government to Agentic Government, examina, además, la evolución hacia administraciones públicas más integradas y proactivas, capaces de aprovechar herramientas de inteligencia artificial para optimizar la gestión estatal y mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía.