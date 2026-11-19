El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el jefe de Estado de la República Dominicana, Luis Abinader. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader y la primera dama ofrecieron una cena de bienvenida este jueves a jefes de Estado, vicepresidentes y representantes de organismos internacionales que participarán en el Diálogo Regional de la Cumbre Mundial de Gobiernos para América Latina y el Caribe, que se celebrará este viernes y sábado en Cap Cana, La Altagracia.

La actividad se realizó en Cap Cana, provincia La Altagracia, donde se desarrollará el encuentro internacional, que abordará temas relacionados con la inversión, la tecnología, la competitividad y los desafíos económicos de la región.

Entre las autoridades internacionales anunciadas para la cumbre figuran los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; quien participó de la cena; así como el de Honduras, Nasry Asfura, y de Bolivia, Rodrigo Paz.

También está prevista la participación del primer ministro de Bahamas, Philip Davis; del vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa; del primer ministro de Guyana, Mark Phillips, y del premier de las Islas Vírgenes Británicas, Natalio Wheatley.

Asimismo, se espera que la presidenta encargada de Ecuador, María José Pinto, llegue al país este viernes 20 de noviembre.

República Dominicana busca fortalecer vínculos internacionales

Durante la cena, el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor (Ito) Bisonó, pronunció las palabras de bienvenida, en las que destacó el potencial de la República Dominicana para convertirse en un punto de encuentro y diálogo entre América Latina, el Caribe y los Emiratos Árabes Unidos.

De acuerdo con una nota de prensa de la Presidencia, el funcionario resaltó la importancia de promover alianzas estratégicas que contribuyan a generar oportunidades de desarrollo para los países participantes.

Bisonó, quien también preside el Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), indicó que esa entidad dará seguimiento a las iniciativas que surjan durante los diálogos sobre tecnología, inversión, talento y gestión gubernamental.

El canciller también agradeció el respaldo del presidente Abinader a la celebración del encuentro internacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/20/whatsapp-image-2026-11-19-at-92601-pm-9b5c661b.jpeg Raquel Arbaje,Maricel Cohen de Mulino,José Raúl Mulino y Luis Abinader. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/20/whatsapp-image-2026-11-19-at-92600-pm-73697a11.jpeg José Raúl Mulino, Luis Abinader y Víctor Bisonó. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA) ‹ ›

Abinader encabezará apertura de la cumbre

La agenda oficial establece que el presidente Abinader pronunciará las palabras inaugurales de la cumbre este viernes, a las 9:00 de la mañana.

Posteriormente, a las 9:30, participará junto a su homólogo panameño, José Raúl Mulino, en el diálogo presidencial titulado "Los gobiernos y la nueva geografía de oportunidades".

En este espacio se abordará el aprovechamiento de la tecnología, el comercio y la inversión para desarrollar nuevos corredores económicos, fortalecer la competitividad y ampliar las oportunidades de crecimiento regional.

La jornada también contempla la intervención de Mohamed Yousef Al Sharhan, director general de World Governments Summit Organization.

Otro de los encuentros programados es el diálogo de alto nivel de ONU Turismo sobre "Conectividad aérea en las Américas", en el que se analizarán estrategias para ampliar las conexiones aéreas, mejorar la competitividad y promover la integración regional.

Meta RD 2036 en la agenda del sábado

Durante la segunda jornada, prevista para el sábado 21 de noviembre, se desarrollará un diálogo sobre Meta RD 2036, iniciativa orientada a impulsar el desarrollo económico de la República Dominicana a largo plazo.

En la discusión participarán el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, y el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, Peter Prazmowski.

El encuentro abordará la importancia de la coordinación entre las instituciones públicas y el sector privado para alcanzar objetivos de desarrollo y establecer resultados medibles.