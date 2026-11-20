El avance de la inteligencia artificial (IA) haría desaparecer numerosos puestos de trabajo en la administración pública, lo que plantea a los gobiernos el desafío inmediato de encontrar alternativas laborales para los empleados desplazados.

Así lo advirtió Carlos Díaz-Rosillo, director fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Universidad Internacional de Florida y exdirector de Políticas de la Casa Blanca durante la primera administración de Donald Trump.

"No se trata de recapacitarlos, no se trata de prepararlos para el futuro, sino de prepararlos para un empleo mañana mismo, inmediatamente", expresó.

El experto participó este viernes en el panel «Diez tendencias que redefinirán los gobiernos del futuro», celebrado en el marco del Diálogo de la Cumbre Mundial de Gobiernos para América Latina y el Caribe, en Cap Cana, provincia La Altagracia.

"Hay países donde una cuarta parte o un tercio de la población está empleada, de una forma u otra, por algún nivel de gobierno. Y muchos de esos puestos de trabajo simplemente van a desaparecer", manifestó.

Díaz-Rosillo consideró que el desafío no radica exclusivamente en la incorporación de nuevas tecnologías, sino también en la capacidad de los trabajadores para adaptarse a ellas.

"No creo que la inteligencia artificial vaya a reemplazar a nadie. Las personas que saben utilizar la inteligencia artificial van a reemplazar a quienes no saben utilizarla", sostuvo.

El experto también cuestionó las excesivas cargas burocráticas que los gobiernos imponen a las pequeñas y medianas empresas. Citó un estudio que realiza anualmente la institución que dirige, según el cual, en algunos países, resulta más difícil cerrar una empresa que abrirla.

Reducción ministerios

Una de las propuestas más radicales del panel fue formulada por Juan José Daboub, presidente del HUGE Business and Investment Council y exministro de Hacienda de El Salvador, quien planteó reducir la estructura gubernamental a tres ministerios esenciales.

"Realmente, todo lo que se necesita es un Ministerio de Seguridad, un Ministerio de Economía o Finanzas, porque se van a recaudar algunos impuestos, y un Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso es todo", manifestó.

Daboub cuestionó la proliferación de ministerios a lo largo de la historia y defendió que los gobiernos asuman un papel de facilitadores de la actividad económica, con menor intervención en la vida de las personas.

Consideró que el Estado debe pasar de ser un director de orquesta a un árbitro, reducir las regulaciones y fomentar la competencia.

Desafíos para los gobiernos

Jason Marczak, vicepresidente y director sénior del Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council, advirtió que los gobiernos enfrentarán una creciente demanda de resultados por parte de los ciudadanos, en momentos en que dispondrán de presupuestos más ajustados.

Señaló que, para 2030, los empleadores esperan que cambie cerca del 40 % de las competencias fundamentales de los trabajadores, lo que plantea otro desafío para los Estados en materia de formación.

También destacó la relación entre la participación ciudadana y la confianza en las instituciones públicas.

Al citar una encuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), indicó que el 66 % de las personas que consideran tener voz en las decisiones gubernamentales expresa una confianza alta o moderadamente alta, frente al 21 % de quienes consideran que no tienen participación.

Marczak sostuvo, además, que la seguridad pública será cada vez más determinante para las decisiones de inversión y el desarrollo económico de los países.

Acuerdos de cooperación

Durante la primera jornada de la cumbre, República Dominicana y Emiratos Árabes Unidos firmaron acuerdos que contemplan la capacitación en el uso de inteligencia artificial y la incorporación de modalidades de aprendizaje digital e híbrido en las escuelas dominicanas.

La ministra de Estado de los Emiratos Árabes Unidos, Noura Al Kaabi, informó que, en su primera fase, el programa educativo contempla alcanzar a 130,000 estudiantes y 25,000 docentes.

El presidente Luis Abinader explicó que la cooperación entre ambos países abarca unas siete iniciativas dirigidas a mejorar la calidad de las políticas públicas.

El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor (Ito) Bisonó, informó que sostuvo una reunión con representantes de Bahamas, en la que identificaron áreas específicas para fortalecer el comercio, el turismo y los intercambios entre ambas naciones.

Cerca de concretarse un vuelo directo

República Dominicana está cerca de concretar una conexión aérea directa con los Emiratos Árabes Unidos, según reveló el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor (Ito) Bisonó, al ser abordado por periodistas durante la cumbre.

"Estamos casi ya consolidando lo que sería un vuelo directo a los Emiratos", aseguró el canciller.

Explicó que la puesta en marcha de la ruta requiere resolver aspectos logísticos, entre ellos la capacidad de vuelo y de carga de los aviones.

Durante su discurso de apertura, Abinader había manifestado su interés en establecer un vuelo directo de la aerolínea Emirates entre Dubái y República Dominicana.

El presidente del Consejo de Administración de Cap Cana, Fernando Hazoury, consideró que esa conexión permitiría atraer visitantes de mayor poder adquisitivo y nuevas inversiones procedentes de Medio Oriente.

"Tenemos turistas de todo tipo, pero el turismo de nosotros es un turismo medio y si vienen de los Emiratos van a venir gente de mucho nivel económico y eso va a generar inversión del Medio Oriente en República Dominicana", expresó.

El empresario también abogó por diversificar la oferta turística dominicana mediante el desarrollo del turismo inmobiliario, al considerar que los extranjeros que adquieren propiedades establecen vínculos más duraderos con el país.

El encuentro, que se celebra en Cap Cana, provincia La Altagracia, reúne a jefes de Estado y de Gobierno, representantes de organismos internacionales y líderes empresariales de América Latina, el Caribe y los Emiratos Árabes Unidos.

La cumbre continuará este sábado con debates sobre innovación, inversión, cooperación regional y transformación de los gobiernos.