El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, mientras ofrece detalles sobre la visita del presidente Luis Abinader para dejar iniciados los trabajos de la obra ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El presidente Luis Abinader dará inicio formal a los trabajos de construcción de la Autopista del Ámbar el próximo viernes 27 de noviembre, durante una visita a la provincia de Puerto Plata.

El anuncio lo hizo este viernes el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien encabezó un recorrido por cuatro municipios de la provincia para supervisar el avance de varias obras que ejecuta el Gobierno.

La construcción de esta vía es uno de los principales proyectos de infraestructura vial destinados a mejorar la conexión entre Santiago y Puerto Plata.

La autopista, que tendrá aproximadamente 35 kilómetros de longitud, permitirá reducir de más de una hora a unos 35 minutos el tiempo de desplazamiento entre ambas provincias.

Además, facilitará el acceso a los destinos turísticos de la costa atlántica, al aeropuerto y al puerto de Puerto Plata, lo que contribuirá a impulsar las inversiones y la actividad económica de la zona.

Supervisión de obras

Durante la jornada de supervisión, Paliza visitó el Hospital Dr. Mendoza, en Altamira; el puente de la comunidad de Baraguana, en Imbert; la carretera de Gualete, en Villa Isabela, y el puente de la carretera Barrancón, en Luperón.

El funcionario explicó que el recorrido forma parte de sus responsabilidades como ministro de la Presidencia y de su interés en dar seguimiento a las obras que se desarrollan en su provincia natal, con el propósito de verificar sus avances y agilizar su ejecución.

Paliza destacó que la actual administración ha ejecutado más de 130 obras en los diferentes municipios de Puerto Plata.

En el recorrido participaron el viceministro de Obras Públicas, Oliver Nazario; la gobernadora provincial, Claritza Rochette de Senior; la senadora Ginette Bournigal; los diputados Emil Durán, Juan Agustín Medina Santos y Fiordaliza Estévez Castillo, así como los alcaldes de los municipios visitados.