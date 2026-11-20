El presidente Luis Abinader, junto a otras autoridades del sector salud y de la provincia, durante una actividad oficial. ( PATRICIA HEREDIA/DL )

El presidente Luis Abinader afirmó que la provincia La Altagracia ha experimentado avances en su infraestructura sanitaria con la construcción, terminación y remozamiento de varios hospitales, al encabezar este viernes la entrega del Hospital Municipal Las Lagunas de Nisibón, una obra que busca acercar los servicios médicos especializados a los residentes de esta comunidad.

El mandatario destacó que las nuevas instalaciones deben recibir el cuidado de las autoridades y de la población, al recordar que fueron construidas con recursos públicos.

"Estas infraestructuras se han hecho con el dinero de ustedes, dinero del pueblo dominicano, y es para la calidad y el cuidado que hay que tener", expresó.

Abinader también informó que una parte de las antiguas instalaciones hospitalarias será acondicionada para funcionar como centro de diagnóstico, mientras que otra área será destinada a instalar un centro del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), donde se capacitará a personal vinculado al sector salud.

El gobernante explicó que estas iniciativas permitirán aprovechar la infraestructura existente y ampliar las oportunidades de formación para quienes trabajan en el sector sanitario.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/21/whatsapp-image-2026-11-20-at-80659-pm-66cd6775.jpeg Hospital Municipal Las Lagunas de Nisibón. (PATRICIA HEREDIA/DL)

El nuevo hospital fue construido con una inversión superior a los 1,200 millones de pesos, que incluye la obra civil y el equipamiento médico, y cuenta con una superficie aproximada de 4,000 metros cuadrados.

Entre sus instalaciones dispone de 26 camas de hospitalización, siete cubículos de emergencia, nueve consultorios médicos, una unidad de cuidados intensivos con cuatro camas —dos para adultos y dos neonatales— y dos quirófanos.

También cuenta con servicios de maternidad, inmunizaciones, atención integral, imágenes médicas, laboratorio clínico, anatomía patológica, farmacia y una unidad para la atención de pacientes con tuberculosis.

Servicios especializados y nuevo tomógrafo

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, explicó que el establecimiento ofrecerá servicios materno-infantiles y clínico-quirúrgicos, con especialistas en ginecología, pediatría, cirugía, anestesiología y ortopedia.

Indicó que con esta infraestructura los habitantes de La Laguna de Nisibón y las comunidades cercanas no tendrán que trasladarse a Higüey para recibir la mayoría de las atenciones médicas, excepto en situaciones que requieran procedimientos de mayor complejidad.

Landrón anunció que el hospital contará con un moderno tomógrafo, cuya instalación está prevista para los primeros cuatro meses de 2027. Asimismo, informó que se dará prioridad a los residentes de La Laguna de Nisibón en la contratación del personal especializado que necesite el establecimiento.

El funcionario también reconoció el trabajo del personal sanitario que durante años ha ofrecido asistencia a los habitantes de esta comunidad, pese a las limitaciones de las instalaciones anteriores.

La nueva infraestructura servirá además de respaldo a los servicios hospitalarios de Verón y a los polos turísticos de Punta Cana y Miches, al ampliar la capacidad de respuesta ante emergencias médicas en esta zona de la región Este.

Autoridades destacan impacto para la comunidad

La gobernadora de La Altagracia, Daysi De Óleo, valoró la entrega del centro y recordó las dificultades que enfrentaban los habitantes de La Laguna de Nisibón para acceder a servicios médicos, al tener que trasladarse a otras localidades.

La funcionaria exhortó a los comunitarios a cuidar el hospital y al personal sanitario a ofrecer un trato humano, oportuno y respetuoso a cada paciente.

De su lado, el ministro de Vivienda y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, destacó que la obra responde a una demanda histórica de las comunidades de la región Este y forma parte de los trabajos para ampliar y modernizar la infraestructura hospitalaria del país.

El director del SNS informó que la institución tiene establecido un cronograma para asumir el personal, los servicios y las condiciones necesarias para la puesta en funcionamiento del establecimiento.