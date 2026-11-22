Complejo de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El Gobierno inauguró este sábado el Complejo de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia, construido con una inversión de 793 millones de pesos y capacidad para albergar a 545 personas privadas de libertad.

La instalación, entregada por el presidente Luis Abinader, cuenta con aproximadamente 9,000 metros cuadrados de construcción y dispone de espacios separados para hombres y mujeres, así como áreas destinadas a la rehabilitación y reinserción social de los internos.

De acuerdo con el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, el monto invertido incluye la construcción y el equipamiento del recinto penitenciario.

El funcionario explicó que el complejo dispone de áreas deportivas, comedor, sistemas de seguridad, instalaciones sanitarias y otros servicios.

Rodríguez informó que el Ministerio de Vivienda ha participado en el desarrollo de infraestructura penitenciaria con capacidad para unas 5,500 personas y que el Gobierno proyecta superar las 14,000 plazas para 2028.

Reducción de la población penitenciaria

Durante la inauguración, el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, informó que la población penitenciaria nacional se redujo de aproximadamente 27,000 a 25,000 internos.

También aseguró que la cantidad de privados de libertad en la cárcel de La Victoria disminuyó de 7,600 a 1,745 personas.

Las cifras fueron ofrecidas por Santana durante su intervención, aunque no precisó los períodos en que se produjeron estas reducciones.

El funcionario destacó que La Altagracia es la primera provincia del país en contar con un complejo penitenciario que integra servicios de ingreso, rehabilitación y egreso de personas en conflicto con la ley.

El proyecto incluye un centro correccional para mujeres, áreas de alojamiento para hombres y un centro de antelación a juicio, además de instalaciones administrativas y de seguridad.

También contempla programas educativos, laborales, recreativos y espirituales dirigidos a facilitar la reinserción social.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/22/whatsapp-image-2026-11-21-at-44822-pm-1-4a4304dd.jpeg Presidente Luis Abinader. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/22/whatsapp-image-2026-11-21-at-44821-pm-69520294.jpeg Complejo de Corrección y Rehabilitación Anamuya (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA.) ‹ ›

Abinader promete extender la reforma penitenciaria

El presidente Luis Abinader afirmó que la modernización de las cárceles forma parte de los esfuerzos gubernamentales para mejorar las condiciones de reclusión y fortalecer la seguridad ciudadana.

"Me siento emocionado de empezar a ver la reforma penitenciaria", expresó el mandatario durante la entrega.

Abinader aseguró que el proceso continuará en otras provincias, con el apoyo del Ministerio de Vivienda y organismos internacionales.

Por su parte, el obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, valoró las iniciativas gubernamentales para mejorar las condiciones de los privados de libertad y promover su rehabilitación.

El religioso destacó la importancia de colocar la dignidad humana en el centro de las políticas penitenciarias.

En tanto, Alexander Garrido, miembro del Comité de Apoyo a la Reforma Penitenciaria de Higüey, señaló que la construcción del complejo responde a una demanda de más de 20 años de la población de ese municipio.