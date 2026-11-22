El presidente Luis Abinader llamó a los funcionarios a ayudar para que el pubelo celebra una navidad en paz. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

El Gobierno inició este domingo el programa "Navidad 360", una iniciativa que forma parte de la "Brisita Navideña" y que tiene como propósito llevar asistencia alimentaria, alegría y solidaridad a miles de familias de todo el territorio nacional durante las festividades de Navidad.

El acto fue encabezado por el presidente Luis Abinader y el titular de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), Edgar Augusto Féliz Pérez, en el parque Cristo Libre, del sector Cristo Rey, en el Distrito Nacional.

Durante la actividad, el mandatario exhortó a los funcionarios y servidores públicos a convertirse en facilitadores de las ayudas sociales y trabajar junto a las iglesias, organizaciones comunitarias, juntas de vecinos y entidades sin fines de lucro para garantizar que los beneficios lleguen a las familias que más los necesitan.

"Llevemos la alegría navideña, la solidaridad, llevemos la sonrisa a las familias, a los padres y a los hijos. Trabajemos con las iglesias, los sectores sociales y las ONG", expresó Abinader al llamar a sus colaboradores a involucrarse en las jornadas de asistencia.

El gobernante sostuvo que, pese a las críticas que puedan surgir, el Gobierno debe continuar trabajando con transparencia y responsabilidad en favor de la población.

Agregó que una de las mayores satisfacciones de estas iniciativas es ver la sonrisa de las personas que reciben las ayudas, como expresión de la bondad y solidaridad que caracterizan al pueblo dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/22/707783da-5174-4492-a6a8-c359f1671bd8-c77436a3.jpg El presidente Abinader almorzó en el acto "Navidad 360", en Cristo Rey, en el Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/22/644780ad-76c5-49e4-a48e-e429c923b375-7d4ab89c.jpg Participantes en el acto celebrado por el presidente Abinader este domingo en Cristo Rey. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/22/2ae98a10-0661-414a-b123-f941884cf304-a040e5bd.jpg Los asistentes al acto almorzaron con el presidente Luis Abinader. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) ‹ ›

Millones de raciones de alimentos

Al ofrecer los detalles de "Navidad 360", Edgar Augusto Féliz Pérez informó que el Gobierno se propone distribuir 15 millones de raciones de almuerzos y cenas navideñas, además de preparar un millón y medio de kits de alimentos crudos que contendrán productos propios de la temporada.

Explicó que la iniciativa también contempla la rifa y entrega de electrodomésticos y enseres del hogar entre los participantes de las actividades que se desarrollarán en diferentes comunidades del país.

Te puede interesar Abinader plantea establecer un vuelo directo entre Dubái y República Dominicana

El funcionario anunció la realización de 63 actividades presidenciales, algunas encabezadas por el presidente Abinader y otras por la vicepresidenta Raquel Peña, la primera dama, ministros y otros altos funcionarios.

Asimismo, informó que, mediante un acuerdo entre la Dasac y el Banco de Reservas, se celebrarán 20 fiestas navideñas en distintos puntos del país, especialmente en el Gran Santo Domingo.

Aumento en entrega de raciones

Féliz Pérez destacó que los comedores comunitarios, anteriormente conocidos como Comedores Económicos del Estado, pasaron de distribuir 20,000 raciones de alimentos cocidos al inicio de la actual gestión, en agosto de 2020, a entregar entre 110,000 y 120,000 con el mismo presupuesto, según afirmó.

Agregó que actualmente más de 200,000 dominicanos reciben diariamente alimentos a través de esos establecimientos.







Defiende procesos de compras y contrataciones

Durante su intervención, el director de la Dasac también defendió los procedimientos de compras y contrataciones de la institución, luego de referirse a cuestionamientos públicos relacionados con la adquisición de productos para las actividades navideñas.

Aseguró que los procesos se realizan conforme a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y las disposiciones presupuestarias, y afirmó que durante sus seis años de gestión no ha recibido pagos indebidos para favorecer suplidores ni ha adquirido productos a sobreprecio.

Manifestó que las críticas no detendrán los programas de asistencia social y sostuvo que su compromiso es continuar trabajando en favor de los sectores más vulnerables.

"Los puestos públicos son efímeros, son prestados", expresó Féliz Pérez, al señalar que, si en algún momento no puede cumplir con sus responsabilidades de manera transparente, estaría dispuesto a abandonar la posición que ocupa.

La actividad contó con la participación de autoridades gubernamentales, legisladores, representantes municipales, dirigentes comunitarios, juntas de vecinos, iglesias y organizaciones sociales.

Entre los presentes estuvieron la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que es de Cristo Rey; la coordinadora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, y el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Felipe Suberví, entre otras autoridades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/22/f3f4aede-a287-42f2-af8e-ac085fce80d4-380c3e13.jpg El presidente entra títulos de propiedad en Sabana Perdida. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

Entrega de títulos

Otra actividad encabezada este domingo por el presidente Luis Abinader fue la entrega de 1,200 certificados de títulos de propiedad a familias de distintos barrios de Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte.

El director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), Duarte Méndez Peña, dijo que la meta es beneficiar a alrededor de 5,000 familias.

Sostuvo que ese proceso de titulación representa para los beneficiarios, un ahorro de 96,000,000.00 de pesos, monto que habrían tenido que desembolsar si este trámite se hubiese realizado por la vía privada.

El presidente Luis Abinader aprovechó para exhortar a los grupos organizados y juntas de vecinos y a las iglesias que ayuden para que algunas familias que tienen dificultades para obtener sus títulos por divergencias y otras razones, puedan conseguir su documento que los acredita como propietarios.