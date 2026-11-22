El presidente Luis Abiader encabezó este domingo 22 de noviembre el lanzamiento de Navidad 360. ( DIARIO LIBRE / SAMIL MATEO )

El Gobierno inició este domingo el programa "Navidad 360" que tiene por objetivos llevar asistencia alimenticia y enseres del hogar a miles de familias de todo el territorio nacional, a las que distribuirá millones de raciones.

El acto fue encabezado por el presidente Luis Abinader y el director de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), Edgar Augusto Féliz, en el parque Cristo Libre del sector del mismo nombre.

La iniciativa forma parte de la Brisita Navideña del Gobierno y contempla la distribución de almuerzos y cenas navideñas, así como la entrega de enseres del hogar a familias de diferentes comunidades del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/22/whatsapp-image-2026-11-22-at-20816-pm-4d9bc75f.jpeg La iniciativa forma parte de la Brisita Navideña del Gobierno. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/22/whatsapp-image-2026-11-22-at-20817-pm-4f4ac412.jpeg Gobierno inició este domingo el programa "Navidad 360". (SAMIL MATEO) ‹ ›

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Féliz explicó que Navidad 360 reúne distintas acciones de apoyo social para atender las necesidades de los hogares más vulnerables, procurando que la celebración de la Navidad llegue también a quienes necesitan el acompañamiento y la solidaridad del Estado.

Presencia institucional

Indicó que de esta manera, la institución procura que los beneficios de la iniciativa lleguen a familias de comunidades urbanas y rurales, sin importar su ubicación geográfica.

La actividad contó con la presencia de autoridades del Gobierno, entre ellas la gobernadora de la provincia Santo Domingo, el director del Programa Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales, Robert Polanco, el director de la Caasd, Felipe Suberví, y Geanilda Vásquez, coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales.

También la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, diputados, regidores y dirigentes de juntas de vecinos y clubes deportivos.