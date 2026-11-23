El presidente Luis Abinader encabeza este lunes una nueva entrega de "LA Agenda Semanal", el espacio en el que se abordan temas de interés nacional y se ofrecen informaciones sobre las principales acciones e iniciativas del Gobierno.

Como es habitual, el encuentro, en el que participan otros representantes del Poder Ejecutivo y periodistas, se desarrolla en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional.

Frente a la corrupción

En la edición del pasado lunes 16 de noviembre, Abinader reiteró el compromiso del Gobierno de actuar frente a cualquier hecho de corrupción identificado en la Administración pública e instó a la ciudadanía a denunciar irregularidades, solicitudes de dinero por trámites o servicios y otras prácticas indebidas.

Durante ese encuentro, el mandatario también informó que la República Dominicana fue seleccionada como sede de la XII Conferencia Regional Anticorrupción, programada del 1 al 4 de diciembre en Punta Cana, con la participación de más de 2,000 líderes de 140 países.

De acuerdo con la Dirección de Prensa del Presidente, esta nueva edición se desarrollará bajo la misma modalidad de los encuentros anteriores.