Tarjeta del bono de navideño del Gobierno. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Gobierno dominicano anunció este lunes los requisitos para recibir el Bono Navideño de 1,500 pesos, que beneficiará a 2,753,781 personas y familias mediante transferencias directas y tarjetas distribuidas a través de organizaciones comunitarias.

Durante LA Agenda Semanal, el presidente Luis Abinader y las autoridades del programa Supérate explicaron que los beneficiarios deberán ser dominicanos, residir en el país, contar con cédula de identidad y electoral y encontrarse en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.

La selección de los beneficiarios se realizará tomando en consideración los indicadores del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) y las validaciones territoriales.

Para quienes reciban el bono mediante tarjetas, el Gobierno estableció un límite de ingresos de 38,158.53 pesos, según la información presentada durante el encuentro.

Modalidades de entrega

El programa contempla dos modalidades de entrega, dependiendo de las condiciones de los beneficiarios.

La primera corresponde a 1,433,781 beneficiarios de Supérate, quienes recibirán una transferencia automática de 1,500 pesos en sus cuentas activas.

La directora de Supérate, Mayra Jiménez, informó que estos depósitos comenzarán el domingo 29 de noviembre, a partir del mediodía.

Los beneficiarios de esta modalidad no tendrán que acudir a buscar una tarjeta ni realizar gestiones adicionales para recibir los fondos.

La segunda modalidad consiste en la distribución de 1,320,000 tarjetas de 1,500 a través del Gabinete de Política Social.

La coordinadora de esa institución, Geanilda Vásquez, explicó que las tarjetas serán distribuidas mediante juntas de vecinos, iglesias, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil, que se encargarán de entregarlas a sus integrantes y comunidades.

Para acceder a esta modalidad, las autoridades señalaron la necesidad de cumplir los requisitos de nacionalidad e ingresos y pertenecer a alguna de las organizaciones encargadas de la distribución.

Abinader indicó que la asignación territorial de las tarjetas se realizará proporcionalmente a la cantidad de habitantes de los municipios y distritos municipales.

Las tarjetas podrán utilizarse en establecimientos comerciales que las acepten, incluidos colmados y supermercados, para adquirir productos por un valor de 1,500 pesos.

Durante la presentación no se informó una fecha específica para comenzar la distribución física de las tarjetas ni se anunció un procedimiento de inscripción individual para solicitarlas.

Programa Brisita Navideña

El Bono Navideño forma parte del programa Brisita Navideña 2026, que también incluye distribución de alimentos, mercados populares y actividades culturales en distintas comunidades del país.