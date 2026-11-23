Kits de raciones alimenticias preparados por la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), antiguo Plan Social de la Presidencia. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac) proyecta distribuir 1.5 millones de raciones de alimentos crudos durante las fiestas navideñas, que incluirán productos básicos de la canasta familiar y artículos tradicionales de la temporada, como coquitos, masmelo, gomitas y pasas.

El anuncio fue realizado este lunes por el director de la institución, Edgar Augusto Féliz, durante LA Agenda Semanal, encabezada por el presidente Luis Abinader, donde explicó que las fundas contendrán entre 15 y 16 productos.

Además de los artículos navideños, las raciones incluirán alimentos básicos como arroz, habichuelas, aceite, azúcar y condimentos, así como otros productos destinados a complementar la cena de Nochebuena.

Féliz indicó que la distribución se realizará a través de juntas de vecinos, iglesias, clubes, ayuntamientos, gobernaciones y otras organizaciones sociales que habitualmente colaboran con la institución.

Asimismo, informó que las fundas estarán acompañadas de una telera navideña, como parte de los productos contemplados para la entrega de este año.

15 millones de almuerzos y cenas navideñas

Además de las raciones de alimentos crudos, Féliz informó que la institución proyecta distribuir 15 millones de almuerzos y cenas navideñas.

En ese sentido, indicó que el menú incluirá cerdo y pollo asados, ensalada rusa, moro de guandules, arroz primaveral y dulces navideños.

Según explicó, el año pasado la institución también distribuyó alrededor de 15 millones de platos y servicios de almuerzos y cenas navideñas, a través de diferentes organizaciones y actividades comunitarias.

Asimismo, señaló que para esta temporada tienen programados 63 almuerzos navideños, que serán encabezados por el presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña, la primera dama, Raquel Arbaje, y otros funcionarios del Gobierno.

A estas actividades se sumarán otros 52 almuerzos organizados en coordinación con la Dirección de Desarrollo Barrial, así como encuentros comunitarios con las cocinas móviles y el respaldo del Banco de Reservas, que incluirán cenas navideñas y presentaciones musicales.