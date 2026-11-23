Una fotografía de Villa Navidad 2025. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE. )

El Gobierno dominicano anunció este lunes un amplio programa de actividades para las festividades de fin de año, que incluye la apertura de Villa Navidad en Santo Domingo y Santiago, diez grandes conciertos gratuitos en los barrios, espectáculos en teatros, jornadas especiales en museos, ferias de artesanía y concursos comunitarios.

Durante LA Semanal con la Prensa, el presidente Luis Abinader informó que Villa Navidad abrirá sus puertas el jueves 26 de noviembre en el Centro Olímpico de Santo Domingo y el viernes 27 en el Monumento a los Héroes de la Restauración, en Santiago.

El mandatario destacó que esta iniciativa, promovida por el Banco de Reservas, se ha convertido en una tradición que cada año reúne a numerosas familias dominicanas.

Actividades destacadas

Las actividades forman parte del programa Brisita Navideña 2026, que reúne las iniciativas sociales, culturales y recreativas de distintas instituciones gubernamentales.

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, informó que el Teatro Nacional, en Santo Domingo, y el Gran Teatro del Cibao, en Santiago, acogerán espectáculos navideños gratuitos los días 13 y 20 de diciembre, respectivamente.

Las presentaciones incluirán música y expresiones culturales vinculadas a las tradiciones de la Navidad dominicana.

El Ministerio de Cultura también desarrollará la Noche Larga de Museos durante los días 3, 4 y 5 de diciembre, con acceso gratuito y horarios extendidos en distintos espacios culturales del país.

Salcedo explicó que el circuito nacional está integrado por aproximadamente 35 museos públicos y privados, entre ellos establecimientos ubicados en la Ciudad Colonial y la Plaza de la Cultura.

Durante esas mismas fechas se celebrará la Feria Nacional de Artesanía en la Plaza España, en Santo Domingo, con la participación de más de 80 artesanos de distintas provincias, quienes exhibirán sus creaciones y nuevos diseños.

Conciertos y espectáculos

La programación cultural incluirá presentaciones de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, integrada por unos 50 músicos, y de la Big Band Dominicana, con aproximadamente 30 integrantes. Ambas agrupaciones interpretarán repertorios que combinarán música tradicional dominicana y clásicos navideños.

El ministro también anunció que continúa la remodelación del Museo del Hombre Dominicano, cuyo cambio de denominación a Museo de Antropología Dominicana será sometido al Congreso Nacional.

En Santiago, Cultura trabaja además en la intervención del Museo de Historia y Tradiciones.

Por su parte, la coordinadora del Gabinete de Política Social, Yanilda Vásquez, presentó el programa Navidad Para Ti, mediante el cual se realizarán diez grandes espectáculos en comunidades del Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Santiago y San Cristóbal.

Las celebraciones incluirán merengue, bachata, dembow, cuatro grandes carrozas navideñas, aguinaldos, presentaciones de orquestas, animadores y fuegos artificiales.

También se organizarán concursos para premiar las viviendas y barrios mejor decorados, los mejores aguinaldos y las parejas que mejor bailen en sus comunidades.

Vásquez explicó que las juntas de vecinos participarán en la organización de estas actividades y que se realizarán siete jornadas previas de aguinaldos y animación comunitaria.

Cronograma de actividades

El calendario anunciado comenzará el viernes 11 de diciembre en Santiago y continuará el sábado 12 en San Cristóbal.

Los días 13 y 17 de diciembre están previstas actividades en Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste, respectivamente.

Del 18 al 20 de diciembre se celebrarán tres grandes espectáculos en el Distrito Nacional, mientras que del 25 al 27 de diciembre las fiestas se concentrarán en Santo Domingo Oeste, con otras tres presentaciones.

Los eventos contarán con la participación de varias orquestas y artistas nacionales. También habrá cocinas móviles de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), que distribuirán alimentos entre los asistentes.

La coordinadora del Gabinete de Política Social indicó que las actividades se organizan junto con las alcaldías, la Policía Nacional y el Ministerio de Interior y Policía.

Abinader agregó que algunos ayuntamientos recibirán apoyo gubernamental para desarrollar sus propias celebraciones, con el propósito de extender las actividades culturales a otros municipios y distritos municipales del país.