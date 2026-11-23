Fotografía de archivo del presidente Luis Abinader durante un almuerzo navideño con miembros de las Fuerzas Armadas. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El costo de producción de cada almuerzo o cena navideña que distribuirá el Gobierno durante las festividades de diciembre ronda los 300 pesos, mientras que las fundas con alimentos crudos y productos de temporada tienen un valor aproximado de 1,300, informó este lunes el director de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), Edgar Augusto Féliz.

Durante su participación en LA Agenda Semanal, encabezada por el presidente Luis Abinader, el funcionario explicó que el costo de un almuerzo regular en los comedores comunitarios oscila entre 80 y 90 pesos, pero aumenta durante las fiestas decembrinas debido a que el menú especial de Navidad requiere una inversión mayor por la variedad de alimentos que incluye.

"Un almuerzo de estos, lleva una manzana adicional, lleva un poquito de uva importada, lleva carne de cerdo, lleva carne de pollo, lleva la ensalada rusa, lleva el moro, lleva la pasa, lleva varios artículos", explicó

En cuanto a las raciones de alimentos crudos, indicó que una funda regular cuesta poco más de 900 pesos, pero su valor aumenta hasta aproximadamente 1,300 al incorporar los productos navideños.

Presupuesto de Navidad 360 será presentado en enero

Aunque el Gobierno lanzó el domingo 22 de noviembre el programa Navidad 360, con el que contempla llevar asistencia alimentaria a distintos sectores de la población durante las festividades, será el 10 de enero de 2026 cuando presente un informe sobre la ejecución presupuestaria de los programas desarrollados en esta temporada.

Así lo informó el presidente Luis Abinader, quien señaló que el documento incluirá los detalles de las actividades realizadas y los recursos destinados a las distintas instituciones públicas que participan en la iniciativa.

El mandatario adelantó que, como ocurrió este año, se dará a conocer un informe general sobre las acciones ejecutadas durante la temporada navideña.

El programa Navidad 360 contempla la distribución de 15 millones de almuerzos y cenas navideñas, así como 1.5 millones de raciones de alimentos crudos, según anunció el titular de la Dasac, Edgar Augusto Féliz.