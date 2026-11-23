El Canciller, Víctor -Ito- Bisonó, recibió la visita de congresistas de Estados Unidos este lunes 23 de noviembre 2026. ( DIARIO LIBRE / ESTARLIN ROSA )

El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, recibió este lunes la visita de una delegación de congresistas de Estados Unidos, encabezada por el presidente de la Subcomisión de Supervisión e Investigaciones del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Dan Meuser.

La delegación está integrada, además, por los congresistas demócratas Sylvia García, representante del distrito 29 de Texas, y Vicente González, representante del distrito 34 del mismo estado.

También participan en el encuentro el congresista norteamericano de origen dominicano Adriano Espaillat y su jefa de Gabinete, Johanny Adames.

La reunión se da en un contexto en el que ambas naciones mantienen negociaciones por el tema del arroz y los aranceles a las exportaciones dominicanas a Estados Unidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/23/whatsapp-image-2026-11-23-at-101803-am-f73e758a.jpeg El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó. (ESTARLIN ROSA.)

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La delegación nacional está encabezada por el canciller Bisonó y está integrada por el viceministro de Política Exterior Bilateral, Francisco Caraballo; la viceministra para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, Vilma Arbaje; el viceministro de Gestión y Operaciones del Servicio Exterior, Ramón -Monchy- Pérez, entre otros funcionarios.

Negociaciones del arroz y el DR-Cafta

Esta reunión se desarrolla en un momento en que Washington mantiene reclamos al Gobierno dominicano por las barreras a la entrada del arroz estadounidense al país, un tema que forma parte central de la agenda bilateral de comercio.

El tratado de libre comercio (DR-Cafta) establecía el fin del período de desgravación de 20 años para este cereal, permitiendo que el producto norteamericano ingresara con arancel cero a partir del 1 de enero de 2025. Para proteger la producción nacional ante esa apertura total, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 693-24, el cual fijó un contingente arancelario (cuota) de 23,300 toneladas métricas libres de impuestos y aplicó un gravamen de 99 % a las importaciones fuera de ese límite. Sin embargo, el país derogó dicha disposición el pasado 9 de septiembre.

Según informes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), aunque se eliminaron las restricciones arancelarias establecidas en el decreto, en la práctica siguen vigentes licencias no automáticas y discrecionales de importación que operan como una barrera paraarancelaria.

El 11 de septiembre, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) informó que abordó el asunto en una reunión virtual con Bisonó y valoró la derogación como un paso hacia el cumplimiento de los compromisos de acceso al mercado asumidos en el DR-Cafta, planteando además la posibilidad de negociar un acuerdo comercial recíproco.

Por su parte, el gremio arrocero estadounidense (USA Rice) celebró el levantamiento del arancel, pero insistió en que el sistema de licencias continúa restringiendo el comercio y exigió que sea eliminado dentro de esas conversaciones.

Previamente, el presidente Luis Abinader ha expresado su interés en negociar un marco comercial de mayor reciprocidad con Estados Unidos. En esa línea, las autoridades dominicanas buscan alcanzar un entendimiento que permita proteger a los productores locales de arroz, al tiempo que se revisan y mitigan los aranceles adicionales impuestos por Washington que actualmente afectan a las exportaciones dominicanas hacia el mercado estadounidense.