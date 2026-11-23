El presidente Luis Abinader habla durante LA Agenda Semanal del lunes 23 de noviembre de 2026. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader reveló este lunes que sus principales peticiones al Niño Jesús para esta Navidad son paz, prudencia y unión entre los dominicanos, tanto en el ámbito nacional como en las relaciones familiares y comunitarias.

Durante LA Agenda Semanal, el mandatario respondió a una pregunta sobre sus deseos para las festividades y aprovechó para recordar una particularidad de su infancia: las diferencias entre las tradiciones navideñas de Santiago y Santo Domingo.

Abinader contó que, debido a que sus padres eran santiagueros, en su hogar los regalos llegaban de parte del Niño Jesús, mientras que sus compañeros de escuela en la capital los recibían de los Reyes Magos.

"Mi padre y mi madre, que eran de Santiago, pues a mí el que me dejaba era el Niño Jesús. Sin embargo, a los amigos míos que estudiaban conmigo aquí en la capital, lo que les dejaban eran los Reyes Magos", relató. La entrega del Niño Jesús se realiza el 25 de diciembre, mientras que la de los Reyes Magos tiene lugar en enero.

El presidente recordó que esa diferencia cultural le provocaba cierta confusión cuando era niño, especialmente al compartir con amigos que recibían regalos en fechas distintas.

Entre sus recuerdos mencionó al exbeisbolista Moisés Alou, quien vivía junto a su residencia.

"Yo recuerdo a Moisés Alou, que vivía al lado de mi casa. Entonces, Moisés venía con los regalos de los Reyes Magos y yo le decía: Papá, no, a mí no me dejan los Reyes Magos, a mí me deja el Niño Jesús", narró.

Tras compartir la anécdota, Abinader explicó cuáles son sus deseos para esta Navidad.

Peticiones del presidente

"Yo le pido al Niño Jesús para el país. Le pido paz, le pido prudencia, le pido unión, especialmente ahora en estos días con sus familias, que nos concentremos todos en lo que nos une", expresó.

El mandatario señaló que su petición no se limita a la convivencia nacional, sino que también comprende las relaciones personales, familiares y comunitarias.

"Que sea una Navidad y unos tiempos, que es lo que son, que son tiempos de unión", manifestó.

Abinader aseguró que estas peticiones forman parte de sus oraciones habituales, tanto al comenzar como al terminar cada día.

"Eso le pido a Dios, eso le pido todos los días que yo rezo, cada vez que me levanto y cada vez que me acuesto", afirmó.

El presidente agregó que sus oraciones están dirigidas a conseguir una República Dominicana más unida, que continúe avanzando por los caminos del desarrollo, el progreso y el crecimiento, pese a las dificultades.

Durante el encuentro, también hizo un llamado a la prudencia durante las celebraciones navideñas para que estas sean recordadas como momentos de felicidad.

Medidas de seguridad

Abinader anunció que el próximo 8 de diciembre será puesto en marcha el operativo Navidad Segura, durante el cual se entregarán alrededor de 150 vehículos nuevos a la Policía Nacional para reforzar la seguridad durante las festividades.