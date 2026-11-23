El presidente Luis Abinader encabezó la semanal este lunes anunciando el programa Brisita Navideña que ofrece bonos y raciones alimenticias a ciudadanos. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

El Gobierno dominicano anunció este lunes que entregará 2,753,781 bonos navideños de RD$1,500, mediante transferencias directas y tarjetas, como parte del programa Brisita Navideña, que también contempla distribución de alimentos, mercados populares, actividades culturales y facilidades aduaneras.

Durante LA Semanal con la Prensa, el presidente Luis Abinader explicó que la iniciativa reúne las acciones de distintas instituciones gubernamentales para las festividades navideñas.

Detalles del bono

Del total de bonos, 1,433,781 serán entregados mediante transferencias directas a beneficiarios de Supérate, quienes recibirán los fondos en sus cuentas a partir del mediodía del domingo 29 de noviembre.

Los restantes 1,320,000 bonos se distribuirán mediante tarjetas de RD$1,500, a través de juntas de vecinos, iglesias, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil.

La coordinadora del Gabinete de Política Social, Yanilda Vásquez, explicó que las tarjetas podrán utilizarse en establecimientos comerciales habilitados, incluidos colmados y supermercados.

Para acceder al beneficio se requiere ser dominicano, residir en el país y cumplir los criterios de vulnerabilidad establecidos. En el caso de las tarjetas, el Gobierno fijó un límite de ingresos de RD$38,158.53.

El presidente indicó que su distribución se realizará proporcionalmente a la población de los municipios y distritos municipales.

El programa de bonos representa una inversión de aproximadamente RD$4,130.7 millones.

Programas complementarios

La Brisita Navideña también incluye el programa Navidad 360, bajo la responsabilidad de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), que contempla distribuir más de 15 millones de raciones alimenticias mediante almuerzos y cenas.

Por su parte, el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) desarrollará 1,088 actividades, entre ferias, mercados, rutas y bodegas, con las que proyecta ofrecer 952,000 beneficios a la población.

En el componente cultural, el Gabinete de Política Social organizará diez espectáculos gratuitos en diez barrios mediante la iniciativa Navidad Para Ti.

Asimismo, la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial ejecutará el programa La Brisita Viene a Ti, que contempla entrega de juguetes, instalación de luces y encuentros navideños en comunidades.

La Dirección General de Aduanas participará mediante la Gracia Navideña, una facilidad que permitirá a dominicanos residentes en el exterior introducir regalos al país con una exención aduanera de hasta US$5,500, conforme a los requisitos establecidos.

Las actividades serán coordinadas entre las instituciones participantes y las autoridades locales.