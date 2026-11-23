Zona donde se desarrolla el plan de remediación en Cuevas del Pomier. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE. )

El presidente Luis Abinader promulgó este lunes 23 de noviembre la Ley 98-26, que declara la Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier, ubicada en San Cristóbal, como Capital Rupestre de la República Dominicana y establece obligaciones para su promoción cultural y turística.

La legislación dispone que los ministerios de Cultura y Turismo, junto con el Ayuntamiento de San Cristóbal, desarrollen campañas nacionales e internacionales para promover el patrimonio histórico y cultural de las cuevas.

El artículo 3 establece la declaratoria oficial de Capital Rupestre de la República Dominicana por la excepcional concentración de arte rupestre y manifestaciones culturales de la prehistoria presentes en la reserva.

La nueva legislación no incorpora prohibiciones sobre actividades económicas, explotación de recursos naturales o intervenciones dentro del área protegida. Tampoco establece nuevas sanciones ni procedimientos de autorización para estas actividades.

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Recursos para la promoción

El artículo 5 dispone que los recursos necesarios para ejecutar la legislación sean consignados en los presupuestos de los ministerios de Cultura y Turismo y del Ayuntamiento de San Cristóbal, a partir de las partidas establecidas en el presupuesto general del Estado.

La normativa no fija una asignación económica específica para estas instituciones.

Asimismo, el artículo 6 ordena al Ministerio de Cultura colocar un amplio letrero de bronce en la parte frontal de la reserva, con la inscripción "Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier, Capital Rupestre de la República Dominicana".

El artículo 7 establece un plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigencia de la ley, para instalar la identificación oficial.

La legislación tendrá aplicación en la provincia San Cristóbal, con efectos en todo el territorio nacional.

Importancia arqueológica

Las Cuevas del Pomier constituyen uno de los conjuntos arqueológicos más importantes del Caribe, con aproximadamente 55 cavernas, unas 6,000 pictografías y alrededor de 500 petroglifos, elaborados principalmente por grupos taínos e igneris.

La reserva alberga representaciones de aves, peces, reptiles y figuras humanas, además de especies endémicas que forman parte de su patrimonio natural.

La ley contempla la promoción internacional del conjunto arqueológico, su posicionamiento como destino de interés cultural y turístico y el fortalecimiento de su reconocimiento patrimonial.

La normativa entrará en vigencia conforme a los requisitos de promulgación, publicación y plazos establecidos en su artículo 8.