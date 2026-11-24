El contralor general, Geraldo Espinosa Pérez, durante una participación en LA Agenda Semanal del pasado 16 de noviembre en el Palacio Nacional. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

La Contraloría General de la República (CGR) detuvo la publicación de nuevos informes de auditoría después de divulgar 28 documentos a principios de octubre, pese a que el presidente Luis Abinader había prometido que se publicarían de manera progresiva. Ahora, la institución deja en manos del mandatario la decisión de continuar con las publicaciones.

"En atención a lo anterior, las auditorías publicadas han sido por instrucción del Poder Ejecutivo; en tal sentido, corresponde a este, la decisión de futuras publicaciones", respondió el contralor general, Geraldo Espinosa Pérez, a una solicitud de información realizada por Diario Libre.

La respuesta, fechada el 17 de noviembre, fue emitida después de que este medio solicitara explicaciones sobre la continuidad de las publicaciones. El funcionario no precisó cuándo se divulgarán nuevos informes ni aclaró si la orden presidencial emitida en septiembre sigue siendo suficiente para continuar haciéndolos públicos.

Para justificar su posición, Espinosa Pérez citó los numerales 4 y 8 del artículo 18 de la Ley 10-07, que establecen entre las funciones del contralor emitir los informes de auditoría y remitir sus resultados al Poder Ejecutivo y a las instituciones correspondientes.

Esta posición contrasta con el compromiso asumido por Abinader el pasado 3 de septiembre, cuando anunció que las auditorías de su gestión comenzarían a publicarse a partir del 1 de octubre, de manera progresiva, a medida que fueran concluidas.

Posteriormente, el 30 de septiembre, la Contraloría amplió el alcance de esa promesa y aseguró que divulgaría gradualmente todas las auditorías correspondientes al período comprendido entre agosto de 2020 y diciembre de 2025, con excepción de las instituciones que estaban siendo auditadas por la Cámara de Cuentas.

Una sola entrega

La Contraloría comenzó a cumplir la disposición presidencial el 2 de octubre, un día después de la fecha anunciada, cuando publicó 28 informes correspondientes a 24 instituciones públicas.

De estos documentos, 25 corresponden a auditorías integrales y tres a informes de seguimiento de recomendaciones. Sin embargo, después de esa primera entrega no se ha anunciado una segunda publicación.

El pasado 16 de noviembre, durante su participación en LA Semanal con la Prensa, el contralor volvió a referirse a los mismos 28 informes, sin anunciar cuándo continuarían las divulgaciones.

"Por autorización del presidente Abinader y, como hemos mencionado antes, las auditorías se están publicando. Recientemente, se han publicado 28 informes de auditorías internas: 25 de tipo integral y tres informes de seguimiento", expresó en esa ocasión.

Un día después, en su respuesta escrita a Diario Libre, dejó expresamente en manos del Poder Ejecutivo la decisión sobre futuras publicaciones.

Una promesa que viene de años atrás

La divulgación de las auditorías había sido una de las políticas de transparencia promovidas por Abinader desde el inicio de su administración.

En 2020, el mandatario ordenó auditar las instituciones públicas para revisar el manejo de los recursos durante el Gobierno anterior y, en 2022, dispuso hacer lo mismo con los funcionarios de su propia administración.

En junio de 2023, aseguró que había autorizado a la Contraloría publicar los resultados de esas investigaciones, una medida que presentó como parte de su compromiso con la transparencia.

Ese mismo año llegó a anunciar que más de 90 auditorías serían publicadas en un plazo de dos semanas. Sin embargo, la divulgación no se produjo en la cantidad prometida y, posteriormente, las publicaciones dejaron de realizarse con regularidad.

La situación se mantuvo hasta septiembre de este año, cuando Diario Libre reveló que cientos de informes permanecían fuera del acceso público y que la Contraloría se negaba a entregarlos.

La investigación, publicada el 1 de septiembre, mostró que la institución había rechazado solicitudes de información realizadas en enero y agosto. En sus respuestas, la Contraloría sostuvo que no tenía la obligación legal de publicar automáticamente las auditorías y que su divulgación dependía del Poder Ejecutivo.

También reveló que la Contraloría había ejecutado 390 auditorías entre 2023 y 2025, mientras que en su portal figuraban apenas 38 informes publicados durante los seis años de la administración de Abinader.

Dos días después de aquella publicación, Abinader anunció que las auditorías volverían a hacerse públicas a partir de octubre.

La disposición permitió la divulgación de los 28 informes, pero hasta ahora no se ha informado cuándo se dará continuidad al proceso ni cuántas auditorías quedan pendientes de publicación.

Con la nueva respuesta de la Contraloría, la continuidad de las publicaciones vuelve a depender expresamente de una decisión del Poder Ejecutivo, pese a que el propio presidente ya había dispuesto su divulgación progresiva.