El presidente Luis Abinader durante LA Agenda Semanal del lunes 23 de noviembre de 2026. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. )

A partir del 29 de noviembre, el Gobierno comenzará la entrega del Bono Navideño, como parte de los programas de asistencia social, alimentación, entretenimiento y promoción cultural que desarrollará durante las festividades de Navidad de 2026, bajo la iniciativa denominada La Brisita Navideña.

El presidente Luis Abinader explicó que esta iniciativa reúne las acciones que desarrolla el Gobierno durante esta época del año, coordinadas a través del Gabinete de Política Social, que abarcan desde el tradicional Bono Navideño hasta conciertos, actividades culturales y competencias comunitarias en diferentes puntos del país.

Los detalles fueron ofrecidos por el mandatario durante LA Agenda Semanal, acompañado del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, y los titulares y representantes de las instituciones responsables de ejecutar los programas.

Bono Navideño

El Gobierno anunció que beneficiará a 2,753,781 personas con un bono de 1,500 pesos. De estas, 1,433,781 recibirán transferencias directas a partir del domingo 29 de noviembre, al mediodía, mientras que otras 1,320,000 recibirán tarjetas, explicó la directora de Desarrollo Social Supérate, Mayra Jiménez.

La funcionaria precisó que, para acceder al beneficio, se requiere ser dominicano y, en el caso de quienes recibirán las tarjetas, tener ingresos inferiores a los 38,156 pesos.

La coordinadora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, indicó que las tarjetas físicas serán distribuidas mediante organizaciones comunitarias, iglesias y juntas de vecinos.

Abinader destacó que el Bono Navideño contribuirá a dinamizar la economía de los barrios, debido a que entre el 65 % y el 70 % de los fondos de las tarjetas se consumirán en los comercios afiliados a la Red de Abastecimiento Social.

Vásquez sostuvo que esta modalidad de entrega permite garantizar la transparencia y trazabilidad de las transacciones.

Asimismo, informó que, para garantizar que la ayuda llegue a las familias vulnerables, el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) realizó un proceso de depuración en el que excluyó a seis millones de personas que no califican para recibir el beneficio.

Programa Navidad 360

A través del programa Navidad 360, la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac) distribuirá 15 millones de raciones de almuerzos y cenas navideñas, así como 1.5 millones de raciones de alimentos crudos hasta el 31 de diciembre.

El director de la Dasac, Edgar Félix, informó que también se realizarán 63 almuerzos encabezados por autoridades gubernamentales y otros 52 encuentros en coordinación con la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial.

Alimentos a bajo costo

El Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre) proyecta beneficiar a 952,000 personas mediante 1,088 actividades durante la temporada navideña, informó su director de Gestión de Programas, Aníbal Sánchez.

El funcionario detalló que la programación contempla 800 bodegas móviles, 260 mercados de productores, ocho ferias agropecuarias y ocho ferias alimentarias.

Asimismo, el presidente Abinader anunció el lanzamiento de los combos Inespre, una nueva modalidad de comercialización de alimentos que comenzará en diciembre y se mantendrá después de las festividades. Se comercializarán 200,000 combos de alimentos, cuyos detalles serán anunciados este miércoles.

Actividades culturales y comunitarias

El Gabinete de Política Social desarrollará el programa Navidad para Ti, que contempla diez espectáculos gratuitos del 11 al 27 de diciembre, con orquestas, caravanas, aguinaldos y concursos comunitarios.

Asimismo, la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial iluminará más de 400 barrios del Gran Santo Domingo, distribuirá juguetes y organizará encuentros comunitarios.

Por su parte, la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) iluminará 24 parques en diferentes localidades del país y realizará tres jornadas especiales de inclusión social del programa Primero Tú.

Villa Navidad y otras actividades culturales

El mandatario anunció que Villa Navidad abrirá sus puertas el 26 de noviembre en el Centro Olímpico de Santo Domingo y el 27 en el Monumento de Santiago.

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, informó que se ofrecerán espectáculos gratuitos en el Teatro Nacional, el 13 de diciembre, y en el Gran Teatro del Cibao, el día 20.

También anunció que la primera edición de diciembre de la Noche Larga de los Museos se desarrollará los días 3, 4 y 5, al igual que la Feria Nacional de Artesanía.

Salcedo destacó, además, que se celebrarán conciertos en espacios públicos con la Big Band Dominicana, una orquesta integrada por 30 músicos que interpretarán los grandes clásicos de Navidad y la música tradicional navideña dominicana.

La gracia navideña Los dominicanos residentes en el exterior podrán introducir mercancías libres de impuestos por hasta 5,500 dólares, del 21 de diciembre al 7 de enero, anunció Abinader.

Navidad segura

El mandatario informó que el 8 de diciembre comenzará el operativo Navidad Segura, que incluirá la entrega de 150 nuevos vehículos a la Policía Nacional para reforzar la seguridad ciudadana durante las festividades.

Abinader llamó a la población a celebrar con prudencia y definió esta época del año como un tiempo de unión para compartir con la familia, los vecinos y las personas cercanas.

"¿Qué yo le pido al niño Jesús? Yo le pido al niño Jesús para el país. Le pido paz. Le pido prudencia", expresó.