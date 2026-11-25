Eric Rivero es un reconocido productor agropecuario. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El presidente Luis Abinader designó a Eric Antonio Rivero Martín como director general de la Dirección General de Ganadería, mediante el decreto 785-26.

La disposición, con fecha del 2 de noviembre de 2026, deroga el artículo 1 del decreto 685-23, del 29 de diciembre de 2023, mediante el cual fue designado Abel Madera Espinal en esa posición.

Asimismo, deja sin efecto el decreto 396-20, del 25 de agosto de 2020, que designó a Rivero Martín como asesor en asuntos agropecuarios del Poder Ejecutivo.

El decreto establece que la disposición debe ser enviada al Ministerio de Administración Pública, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Agricultura y la Dirección General de Ganadería para su conocimiento y ejecución.

Sobre Rivero

Rivero Martín es productor de leche y carne y actualmente preside la Asociación Dominicana de Productores de Leche (Aproleche), desde donde representa al sector ganadero nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/screenshot-2026-11-25-173019-4cfc7622.png Decreto 785-26 (CONSULTORÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO)

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