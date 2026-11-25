Tarjeta del bono de navideño del Gobierno. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

A partir del domingo 29 de noviembre comenzará la distribución del Bono Navideño 2026, una ayuda de RD$1,500 que el Gobierno entregará a 2,753,781 personas mediante transferencias bancarias y tarjetas físicas.

Ante posibles inconvenientes durante la entrega, la Dirección de Desarrollo Social Supérate publicó una serie de orientaciones para que los beneficiarios sepan dónde acudir si no reciben el aporte o confrontan problemas con la tarjeta.

¿Qué hacer si el depósito no aparece?

Las personas que hayan sido notificadas como beneficiarias del Bono Navideño 2026, pero no hayan recibido el aporte, pueden formalizar una reclamación en cualquiera de las oficinas de servicio de Supérate.

Para localizar estos establecimientos, la institución dispone de un directorio en su portal web. También pueden comunicarse con el Centro de Contacto a través de los números habilitados:

809-920-2081 .

. 809-200-0063 .

. 809-200-0064.

En el caso de los beneficiarios de los programas de Supérate, la institución recomienda verificar el estatus de su cuenta mediante esas mismas vías.

En cambio, para quienes no pertenecen a los programas de Supérate, la asignación depende de la elegibilidad determinada por el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) y de la distribución realizada por las instituciones aliadas.

¿Dónde reportar problemas con la tarjeta?

Quienes reciban el bono mediante una tarjeta física de único uso y tengan inconvenientes deben contactar al Centro de Contacto de Supérate.

Cuando el problema corresponda específicamente a la activación del plástico, los beneficiarios deben comunicarse con Banreservas, a través del número 809-920-2004.

Irregularidades pueden denunciar en los comercios

La institución indicó que los establecimientos no pueden aplicar recargos por utilizar la tarjeta, alterar los precios de los productos, retener el plástico ni entregar dinero en efectivo a cambio del bono.

Además, deben ofrecer un trato respetuoso y atención preferencial a adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad.

Los beneficiarios pueden denunciar cobros indebidos, maltrato o rechazo de la tarjeta ante Supérate, tanto en sus oficinas de servicio como a través de su Centro de Contacto.

Fecha límite para consumir el aporte

La Brisita Navideña se distribuirá mediante dos modalidades: transferencias bancarias adicionales para familias beneficiarias de los programas de Supérate y tarjetas físicas de único uso respaldadas por el Banco de Reservas.

El bono no puede canjearse por efectivo. El aporte podrá utilizarse hasta el 31 de marzo de 2027 en comercios afiliados y establecimientos habilitados para la compra de alimentos y bienes priorizados