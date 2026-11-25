Productos que estarán disponibles para la venta a través del Inespre. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Más de 10 mil combos de alimentos a mil pesos puso a disposición de los consumidores el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) en Santiago, como parte de una oferta especial que comenzó este miércoles de manera simultánea en distintos puntos del territorio nacional.

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó el acto en Santiago, realizado en el parqueo de La Gran Arena del Cibao, mientras que el presidente Luis Abinader hizo lo propio en Santo Domingo Este, como parte del lanzamiento nacional de la iniciativa.

Durante la actividad,

que la oferta busca contribuir a la economía de los hogares mediante la venta de alimentos de primera necesidad a precios asequibles.

La vicemandataria explicó que los combos estarán disponibles en los puntos de venta del Inespre.

Resaltó que, como parte de las ofertas de temporada, también se comercializarán piernas de cerdo para el consumo durante las festividades navideñas.

"Estamos haciendo todo esto como una muestra más de lo que el presidente Luis Abinader viene trabajando en beneficio de la familia dominicana, para abaratar el consumo de los alimentos de primera necesidad", expresó Peña.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/a2756f2f-3f97-4929-919b-b922f463414c-4997821e.jpg La vicepresidenta Raquel Peña encabezó la actividad en Santiago. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Detalles de la distribución

De su lado, Samuel Toribio, subdirector nacional del Inespre, informó que la institución dispuso de más de 10 mil combos para Santiago, con productos básicos de la alimentación familiar.

Explicó que la distribución se realizará en todo el territorio nacional mediante las bodegas móviles, rutas alimentarias, mercados de productores y ferias que desarrolla la institución.

Toribio destacó que los alimentos son frescos y de buena calidad, además de que se ofertan a precios reducidos, lo que representa una alternativa para las familias que buscan rendir sus ingresos.

La oferta incluye cinco libras de arroz selecto, 800 gramos de habichuelas rojas, un pollo entero de cuatro libras, un cartón de 30 huevos, dos libras de papas, 400 gramos de espaguetis, media libra de ajo, un frasco de aceite, dos libras de azúcar y una libra y media de salami.

Autoridades presentes

En la actividad acompañaron a la vicepresidenta la gobernadora provincial, Rosa Santos; el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, y el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Andrés Cueto, entre otras autoridades.