Al centro, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, al entregar el proyecto de ley al presidente del Senado, Ricardo de los Santos. ( CEDIDA POR EL SENADO )

Un proyecto de ley sometido por el Poder Ejecutivo en el Senado propone que cuatro instituciones públicas estén adscritas al Ministerio de la Presidencia (Minpre), que tendría sobre ellas facultades de coordinación, seguimiento y evaluación, sin que esto implique la pérdida de la autonomía que les reconocen sus respectivas leyes.

La iniciativa, denominada Ley que reorganiza el Ministerio de la Presidencia, incluye entre las entidades adscritas a la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, el Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morell, el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) y el Consejo Nacional de Competitividad.

De acuerdo con el proyecto, depositado por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, estas instituciones conservarán el régimen jurídico establecido en sus leyes de creación y estarán sujetas a la tutela administrativa del Minpre, conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública.

Esto significa que el ministerio podrá dar seguimiento a sus actuaciones y procurar que estén alineadas con las políticas públicas, los planes y las prioridades nacionales, pero no asumir directamente la dirección de sus operaciones ni sustituir las atribuciones de sus órganos de gobierno.

El texto establece que esa tutela podrá incluir mecanismos de coordinación, seguimiento, evaluación del desempeño, solicitud de información, revisión de planes institucionales, emisión de recomendaciones, participación en órganos colegiados y rendición de cuentas.

También aclara que la adscripción no afectará la personalidad jurídica ni la autonomía técnica, administrativa, presupuestaria o funcional que las leyes reconocen a esas entidades.

Reorganización del Ministerio

La propuesta busca reorganizar la estructura y las atribuciones del Ministerio de la Presidencia, definir sus funciones y establecer los mecanismos de coordinación con otras instituciones del Estado.

Para ello, el proyecto establece seis viceministerios: Coordinación y Seguimiento Gubernamental; Desarrollo y Participación Social; Ejecución de Proyectos de la Presidencia; Cooperación Internacional; Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional e Iniciativas Presidenciales.

La iniciativa también asigna al Minpre funciones en materia de ordenamiento territorial, cooperación internacional no reembolsable y fomento de las asociaciones sin fines de lucro, competencias que, según los considerandos del proyecto, fueron transferidas a ese ministerio tras la fusión del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con el Ministerio de Hacienda.

Entre sus atribuciones, la propuesta contempla que el Minpre coordine la evaluación integral de la gestión pública y de los resultados de las políticas adoptadas por el Poder Ejecutivo, para informar al presidente de la República.

Va a estudios

Tras recibir el proyecto, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dijo que a la iniciativa se le dará el trato habitual de las demás propuestas y será estudiada a lo interno de una comisión antes de recomendar su aprobación o rechazo.