El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó este miércoles el lanzamiento del combo de alimentos del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), que contiene 10 productos y tiene un costo de 1,000 pesos.

Durante el acto, celebrado en el Club de los Billeteros en Santo Domingo Este, el mandatario aseguró que el paquete contiene alimentos suficientes para que una familia de ocho personas pueda comer durante un día e, incluso, que sobren algunos productos.

"Tenemos el combo especial de mil pesos para una familia de ocho, que puede comer durante un día y, además, le sobran algunos productos. Ocho personas con los productos de un solo paquete", expresó.

Aunque el mandatario consideró asequible el precio del paquete por la cantidad de alimentos que contiene, algunos comunitarios presentes en la actividad vociferaron que el costo era elevado.

Ante los reclamos, Abinader respondió en tono de broma y sostuvo que, por la cantidad de productos incluidos, el combo podría tener un precio mayor.

"Estamos subsidiando 400 pesos por funda. Ahí hay algunos que querían menos, pero no sean agallú" Luis Abinader Presidente de la República “

El presidente informó que, aunque en esta primera etapa se contempla el lanzamiento de 200 mil paquetes, el Gobierno prevé mantener esta iniciativa a largo plazo.

"Esto continuará en enero, febrero; o sea, va a ser un producto normal de quien lo ofrece: Inespre. Y después, esto es una primicia, lo vamos a hacer en los colmados", indicó.

Contenido del combo

El combo del Inespre contiene cinco libras de arroz selecto, 800 gramos de habichuelas rojas, un pollo entero de cuatro libras, un cartón de 30 huevos y dos libras de papa.

Además, incluye 400 gramos de espaguetis, media libra de ajo, un frasco de aceite, dos libras de azúcar y una libra y media de salami.

De acuerdo con el director del Inespre, David Herrera, cada combo tiene un peso promedio de 25 libras.

"No solo presentamos un combo, sino que presentamos una solución a las familias necesitadas", expresó.

Dónde se venderá

La venta de los paquetes estará disponible en los mercados de productores, las bodegas móviles y las ferias que realizará el Inespre como parte del programa Abrígate Navideño, así como en las rutas alimentarias que desarrolla la institución.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/whatsapp-image-2026-11-25-at-50908-pm-10778b6c.jpeg El presidente Luis Abinader en el lanzamiento de combo Inespre. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/whatsapp-image-2026-11-25-at-50854-pm-1-c4628902.jpeg Venta de productos de Inespre durante el lanzamiento de combos de alimentos. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/whatsapp-image-2026-11-25-at-50859-pm-20fb4a89.jpeg En el acto de lanzamiento estuvieron presentes, además del presidente Abinader y el director del Inespre, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, y la gobernadora civil de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Leyva. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/whatsapp-image-2026-11-25-at-50914-pm-393cf789.jpeg El director del Inespre, David Herrera. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/whatsapp-image-2026-11-25-at-50852-pm-71c63e70.jpeg Alimentos del combo Inespre. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) ‹ ›

En el acto de lanzamiento estuvieron presentes, además del presidente Abinader y el director del Inespre, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, y la gobernadora civil de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Leyva.