El presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional ofreciendo declaraciones a los medios de comunicación este 25 de noviembre de 2026. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El presidente Luis Abinader aseguró que la problemática de los feminicidios en el país debe ser abordada por toda la sociedad.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el mandatario reconoció la responsabilidad que tiene el Gobierno frente a esta situación, pero reiteró que es un flagelo que involucra a todos los sectores nacionales.

"Es un tema que realmente tenemos, no solamente el gobierno; el gobierno tiene su responsabilidad, pero toda la sociedad tiene que trabajar", dijo.

Mientras se contabilizan al menos 86 feminicidios en lo que va del año, el mandatario sostuvo que, pese a los avances registrados en algunas áreas y los programas que desarrolla su Gobierno para enfrentar la violencia contra la mujer, la ocurrencia de un solo feminicidio es demasiado.

"Hay algunas áreas que se han mejorado, pero un solo feminicidio es demasiado", expresó el jefe de Estado.

Medidas gubernamentales

Asimismo, Abinader destacó la ampliación de las casas de acogida destinadas a proteger a las mujeres víctimas de violencia, al señalar que el país pasó de contar con tres de estos espacios a tener cerca de 20 durante su gestión.

El gobernante expresó que las autoridades tienen el compromiso de continuar desarrollando programas para enfrentar esta problemática.

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