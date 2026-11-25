Los senadores aprobaron con 23 votos el segundo presupuesto complementario del año 2026. ( PUBLICADA EN X POR EL SENADO )

El proyecto de ley que modifica el Presupuesto General del Estado para 2026 quedó en manos del Poder Ejecutivo, luego de ser aprobado ayer por el Senado, con un aumento de 54,100 millones de pesos en las partidas de gastos y una elevación del déficit fiscal de 3.24 % a 4.2 % del producto interno bruto (PIB).

La iniciativa recibió 23 votos a favor y uno en contra de los senadores presentes, luego de ser declarada de urgencia y liberada de los trámites correspondientes. La pieza había sido aprobada previamente por la Cámara de Diputados, también de urgencia.

Con la aprobación de ambas cámaras, el proyecto queda pendiente de promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

Durante la sesión, el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, presentó una propuesta de modificación que fue rechazada por el pleno.

El legislador cuestionó el aumento del déficit y la reducción de más de 31,000 millones de pesos en los ingresos proyectados por el Gobierno.

Fernández también criticó la propuesta de suspender temporalmente la aplicación de la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal.

A su juicio, esa decisión representa un incumplimiento de las reglas de disciplina presupuestaria aprobadas por la propia gestión.

Destino de los recursos

De los 54,100 millones de pesos adicionales, 44,000 millones serán destinados a la Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional; 5,000 millones al Ministerio de Obras Públicas; 3,600 millones al Ministerio de Educación; 1,000 millones al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, y 500 millones al Ministerio de Interior y Policía.

El informe presentado por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Daniel Rivera, establece que la reformulación proyecta ingresos por 1,351,943 millones de pesos y gastos por 1,717,911 millones de pesos, para un déficit de 365,968 millones de pesos, equivalente al 4.2 % del PIB.

El informe justifica la modificación en la evolución de la economía durante el primer semestre de 2026, debido al comportamiento internacional de los precios de los combustibles y las materias primas.

También señala que la reformulación busca reflejar el costo de las medidas implementadas por el Gobierno para mitigar el impacto de esas alzas en la población y los sectores productivos.