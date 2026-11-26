El presidente Luis Abinader negó haber tenido contacto con el empresario Eliezer Salvador, mejor conocido como Chey, y desmintió que haya una orden de extradición en su contra.

Luego de las declaraciones de la comunicadora Camila García, que establecen una presunta protección de las autoridades a Salvador, el mandatario aseguró que, durante sus más de seis años de gobierno, nunca ha intervenido en asuntos judiciales, mucho menos en casos relacionados con agresiones.

Dijo que

"Nunca he visto en mi vida ni nunca he tenido contacto con esa persona al que denominan Chey; nunca he tenido ningún contacto con él. Ni mucho menos hemos tenido ninguna, ningún intercambio", aseguró.

Abinader añadió: "Tampoco tenemos una orden de extradición. En este hemos sido señalados el país que más rápido actúa en orden de extradición. Una extradición no dura tres días en mi oficina y no tenemos orden de extradición".

El gobernante afirmó que se sintió indignado y molesto tras recibir el video y agregó que desconocía el caso de un altercado entre el hermano de García y Salvador, denunciado por la comunicadora y que habría ocurrido el año pasado.

Reacción del presidente

"Desconocía ese caso que pasó hace el año pasado y, si en ese momento lo hubiese conocido, me hubieran llamado, le digo que no retiren la querella. Ellos no debieron retirar esa querella nunca", reveló el mandatario al referirse a su llamada al doctor Roberto García, padre de la comunicadora.

Asimismo, el jefe de Estado desafió a cualquier fiscal a demostrar que ha recibido una llamada suya para intervenir en algún proceso judicial durante su gestión.

"Nunca me he involucrado y reto a alguien, algún fiscal, que diga que yo lo haya llamado", manifestó.