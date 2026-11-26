El presidente de la República, Luis Abinader, inauguró la noche de este jueves Villa Navidad 2026, un espacio concebido para el disfrute de toda la familia.

Durante el acto, el mandatario recordó que lo más importante de las festividades navideñas es compartir con los seres queridos y agradecer por la vida.

"Lo importante es que la pasemos bien con nuestros seres queridos, con la familia, con nuestros hijos, los nietos; lo importante es que la pasemos en felicidad y contentos", expresó durante la actividad, realizada en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El presidente indicó que, desde diciembre hasta la primera semana de enero, los ciudadanos deben mantener un comportamiento "especial".

Asimismo, exhortó a las personas a mantenerse en contacto con sus familiares. "Que llamemos a nuestras madres y nuestras abuelas. Gracias a todos los que asistieron", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/7a3920f0-f431-45ad-bbd2-2b54e2eae0b3-3f338e09.jpg El presidente Luis Abinader junto a la primera dama, Raquel Arbaje en la inauguración de Villa Navidad 2026. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

De su lado, la alcaldesa del Distrito Nacional destacó que la celebración, que este año lleva el lema "La magia de una blanca Navidad", ya se ha convertido en toda una tradición.

"Estamos celebrando la alegría de la Navidad, un espacio creado con amor para disfrutar en respeto y armonía", expresó.

Durante el conteo regresivo para la inauguración, varios niños presentes en la actividad subieron al escenario en compañía del presidente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/ebd851da-25e8-47c5-b87e-ae24f3d20dd3-262839d2.jpg La primera dama Raquel Arbaje, el presidente Luis Abinader, la alcaldesa Carolina Mejía y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz en compañía de niños. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/whatsapp-image-2026-11-26-at-84228-pm-2-3466870b.jpeg Durante el conteo regresivo para la inauguración, varios niños presentes en la actividad subieron al escenario en compañía del presidente. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/whatsapp-image-2026-11-26-at-83115-pm-9e24fe19.jpeg Villa Navidad cuenta con un túnel de luces, la casa de El Grinch, un área de inflables, columpios, espacios de juegos y otras atracciones. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/whatsapp-image-2026-11-26-at-84228-pm-1-c785b689.jpeg El presidente, Luis Abinader y la primera dama, Raquel Arbaje. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/whatsapp-image-2026-11-26-at-91323-pm-fa5f7577.jpeg Decenas de familias acudieron esa noche a la inauguración del espacio. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/whatsapp-image-2026-11-26-at-83124-pm-5d770459.jpeg Para esta temporada están previstos conciertos gratuitos en distintos sectores, ferias y espectáculos teatrales. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA ) ‹ ›

Actividades y atracciones

El momento estuvo acompañado de un espectáculo de confeti y luces azules que iluminaron la tarima.

Decenas de familias acudieron esa noche a la inauguración del espacio.

Villa Navidad cuenta con un túnel de luces, la casa de El Grinch, un área de inflables, columpios, espacios de juegos y otras atracciones.

La iniciativa forma parte de las actividades recreativas organizadas por el Gobierno para las festividades navideñas.

Además, para esta temporada están previstos conciertos gratuitos en distintos sectores, ferias y espectáculos teatrales.