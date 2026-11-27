Maqueta ilustrativa del proyecto de construcción de la Autopista del Ámbar. ( CEDIDA POR OBRAS PÚBLICAS )

El presidente Luis Abinader encabezará este lunes 30 de noviembre los actos de inicio de construcción de la Autopista del Ámbar, una infraestructura vial que conectará las provincias Santiago y Puerto Plata y busca impulsar el desarrollo económico de la región Norte.

El anuncio fue realizado este viernes por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien informó que el mandatario encabezará dos ceremonias para comenzar el desarrollo de la obra, una en Puerto Plata y otra en Santiago.

De acuerdo con la agenda oficial, la primera actividad está pautada para la 1:00 de la tarde en Puerto Plata, mientras que la segunda se realizará a las 3:00 de la tarde en Santiago.

En ambas actividades participarán autoridades gubernamentales y locales, así como representantes del sector empresarial.

Proyecto estratégico para la región

La Autopista del Ámbar ha sido presentada por el Gobierno como una obra estratégica para mejorar la conexión entre ambas provincias, facilitar el desplazamiento de personas y mercancías y fortalecer la integración de las comunidades de la región.

De acuerdo con las autoridades, el proyecto también busca dinamizar sectores como el turismo, la industria y el comercio, además de propiciar nuevas oportunidades de inversión y contribuir a la competitividad de la zona norte.

"La Autopista del Ámbar transformará la manera en que se conectan Santiago y Puerto Plata, acercando oportunidades para el turismo, el comercio y la inversión", expresó el ministro José Ignacio Paliza, mediante un comunicado de prensa.

El funcionario destacó que la infraestructura forma parte de la visión gubernamental de promover un desarrollo territorial más equilibrado y una mayor integración económica entre las provincias del Cibao y Puerto Plata.