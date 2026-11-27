De izquierda a derecha: el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el presidente Luis Abinader; y el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, durante el almuerzo navideño ofrecido a los miembros de las Fuerzas Armadas. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El presidente Luis Abinader aseguró que durante 2027 continuará mejorando las condiciones salariales y el equipamiento de las Fuerzas Armadas, en la medida en que los ingresos del Gobierno lo permitan.

"Estoy aquí no solamente para agradecerles, para reconocerles, sino también para tener y reafirmar el compromiso de que cada día y el año que viene veremos cómo seguimos mejorando tanto las condiciones salariales como el equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas, a medida que los ingresos lo permitan", expresó.

El mandatario manifestó que estas mejoras constituyen un acto de justicia por el trabajo que realizan los miembros de las instituciones castrenses para preservar la integridad territorial, la soberanía y la paz de la República Dominicana.

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Las declaraciones fueron ofrecidas durante un almuerzo navideño que compartió con miembros de las Fuerzas Armadas, en el Salón Independencia del Ministerio de Defensa, en el que también reconoció su desempeño y sacrificio durante el presente año.

"Queremos cada vez más unas Fuerzas Armadas más fuertes, porque es un acto de justicia y es algo que se merecen por el trabajo que realizan", sostuvo el gobernante.

El jefe de Estado aseguró que actualmente el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea cuentan con mayores niveles de profesionalización y preparación para enfrentar los riesgos que afectan al país, especialmente en materia de seguridad fronteriza y lucha contra el narcotráfico.

"Sin Fuerzas Armadas no hay nación. Sin Fuerzas Armadas, realmente no existe soberanía", afirmó.

Transformación de las Fuerzas Armadas

De su lado, el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, afirmó que la gestión del presidente Abinader ha impulsado la mayor transformación de las Fuerzas Armadas de los últimos 64 años de vida republicana.

El titular de Defensa sostuvo que las instituciones militares cuentan con mayores capacidades para enfrentar las amenazas actuales y aseguró que se han convertido en referentes regionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/whatsapp-image-2026-11-27-at-31408-pm-07c59ef6.jpeg El presidente Luis Abinader compartió con miembros de las Fuerzas Armadas durante el almuerzo navideño ofrecido a los militares. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/whatsapp-image-2026-11-27-at-31408-pm-1-48e4a55d.jpeg Miembros de distintas instituciones castrenses participaron en el almuerzo navideño ofrecido por el presidente Luis Abinader. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ ›

Asimismo, reiteró su compromiso de continuar impulsando unas Fuerzas Armadas más profesionales, preparadas, modernas y cercanas a las necesidades de la nación.

Fernández Onofre también rindió tributo a los militares que custodian la frontera dominicana y reafirmó el compromiso de las instituciones castrenses con la defensa de la integridad territorial, la soberanía y la independencia nacional.

"El país puede estar seguro de que mientras haya un soldado dominicano de pie, habrá patria", expresó.

Exhorta a compartir en familia

Durante su intervención, Abinader exhortó a los militares a aprovechar los momentos que tengan disponibles durante las festividades navideñas para compartir con sus familiares y amigos.

El mandatario reconoció la labor de los militares y destacó que, mientras gran parte de la población dominicana descansa y disfruta de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, estos continúan cumpliendo sus responsabilidades.

Abinader deseó paz y tranquilidad a los militares y sus familias, al tiempo que reiteró el agradecimiento del Gobierno por la labor desempeñada durante el año.