El presidente Luis Abinader condecoró al congresista Adriano Espaillat con la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella. ( DIARIO LIBRE / DANIA ACEVEDO )

El presidente Luis Abinader condecoró este viernes al congresista estadounidense de origen dominicano Adriano Espaillat con la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de Gran Cruz Placa de Plata.

El legislador recibió el reconocimiento por su trayectoria de servicio público y sus aportes al fortalecimiento de los vínculos entre la República Dominicana y Estados Unidos.

Mediante el Decreto 831-26, del 23 de noviembre de 2026, el mandatario dispuso elevar el grado de la distinción honorífica que le había sido conferida al legislador el 25 de julio de 2012, mediante el Decreto 380-12, cuando fue reconocido en el grado de Caballero.

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Durante la ceremonia, celebrada en el Salón de los Embajadores del Palacio Nacional, Abinader destacó las contribuciones de Espaillat al desarrollo del país y su capacidad para fomentar las relaciones de la República Dominicana con legisladores demócratas y republicanos del Congreso estadounidense.

"Esta condecoración, querido Adriano, es un acto de justicia y de reconocimiento para ti, que te lo has ganado. Realmente el pueblo dominicano te quiere y te aprecia", expresó el mandatario.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/whatsapp-image-2026-11-27-at-123428-pm-27d0e51b.jpeg El congresista Adriano Espaillat fue condecorado en el grado de Gran Cruz Placa de Plata. (DANIA ACEVEDO.)

Abinader manifestó que, aunque la ausencia de Espaillat en el Congreso estadounidense se hará sentir, el legislador todavía tiene mucho que aportar tanto a la comunidad dominicana en el exterior como a su país de origen.

El jefe de Estado resaltó que el congresista se ha convertido en una figura de referencia entre los legisladores hispanos de Estados Unidos, sin perder el contacto con las comunidades que representa ni olvidar sus raíces dominicanas.

Bisonó destaca su capacidad de unir sectores

De su lado, el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor —Ito— Bisonó, destacó la trayectoria política de Espaillat, su vocación de servicio y su capacidad para tender puentes entre personas de distintas generaciones, procedencias y simpatías políticas.

El canciller sostuvo que, pese a sus logros electorales y su acceso a las más altas esferas del poder estadounidense, el congresista ha mantenido su cercanía con la comunidad, recorriendo las calles del Alto Manhattan y escuchando las inquietudes de sus vecinos.

"Adriano ha asumido con responsabilidad histórica la encomienda de elevar con cada peldaño que ha ascendido en su vida pública a la comunidad dominicana de donde surgió", manifestó Bisonó.

También resaltó la disposición del legislador para recibir a representantes de los sectores público y privado de la República Dominicana, propiciando espacios de encuentro para estrechar los vínculos entre ambas naciones.

Los méritos de la condecoración

Entre las motivaciones del Decreto 831-26, el Poder Ejecutivo destaca que Espaillat se convirtió en el primer dominicano en ocupar un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y alcanzó la presidencia del Caucus Hispano del Congreso estadounidense.

El documento señala que, desde esas funciones, ha promovido la representación de las comunidades dominicanas y latinoamericanas, la defensa de los derechos de los inmigrantes y el fortalecimiento de los vínculos entre ambas naciones.

Estos méritos, según la disposición presidencial, justifican la elevación del grado de la distinción honorífica que le había sido otorgada en 2012 por el Estado dominicano.

Dedica su premio a su abuela y dominicanos de trabajo

Espaillat dedicó a su abuela y a los dominicanos que diariamente se esfuerzan por sacar adelante a sus familias la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella.

El legislador calificó como un privilegio recibir la distinción, y dedicó el reconocimiento a su abuela, quien emigró a Nueva York en la década de 1950, donde trabajó como costurera. Con su ejemplo destacó los sacrificios de aquellos dominicanos que, desde el anonimato, contribuyen a enaltecer el nombre del país en el extranjero.

"Elevan el nombre de la dominicanidad con su trabajo, con su esfuerzo. La gran mayoría de ellos son así, algunas veces anónimos." Adriano Espaillat Congresista de Estados Unidos “

Espaillat señaló que el progreso alcanzado por las familias dominicanas en Estados Unidos es fruto de años de sacrificio y consideró que estas constituyen los mejores aliados de la República Dominicana.

Sus principales aportes

Al referirse a su trayectoria política, Espaillat destacó la designación de un sector del Alto Manhattan como distrito histórico dominicano en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos.

Explicó que este reconocimiento permite acceder a incentivos fiscales para la inversión, la preservación de lugares históricos y la conservación del legado de la comunidad dominicana.

También resaltó el proyecto impulsado por el Centro de Estudios Dominicanos para establecer un museo y centro cultural, con una inversión de 40 millones de dólares, destinado a preservar la memoria histórica de la diáspora.

Entre los acontecimientos que considera necesario documentar mencionó la participación de más de un centenar de dominicanos en la Segunda Guerra Mundial, incluido Esteban Hotesse, oriundo de San Pedro de Macorís e integrante de los aviadores de Tuskegee.

Otro de los aportes que destacó fue la realización anual del evento Dominicanos en el Capitolio, que reúne en febrero a miles de compatriotas procedentes de distintos estados para discutir los problemas que afectan a la comunidad y presentar propuestas de solución.

"Yo creo que esa es una gran plataforma, una gran herramienta para traer las inquietudes nuestras al Capitolio de los Estados Unidos", sostuvo.

Asimismo, recordó que sus primeras iniciativas como asambleísta estatal, senador estatal y congresista estuvieron orientadas a resaltar el legado del patricio Juan Pablo Duarte.

Sus próximos pasos

Espaillat adelantó que, tras concluir su etapa en el Congreso estadounidense, continuará vinculado a la política, aunque también incursionará en otros ámbitos profesionales.

"Me verán en el mundo académico, me verán en el sector privado y, naturalmente, me verán en la política", aseguró.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de volver a postularse para ocupar un escaño en el Congreso, el legislador evitó ofrecer una respuesta definitiva.

Durante su discurso, Espaillat aclaró que el cierre de esta etapa de su carrera política no significa su retiro de la vida pública.

El congresista aseguró que seguirá trabajando por el desarrollo de la República Dominicana y el bienestar de la comunidad dominicana en el exterior.

¿Quién es Adriano Espaillat?

Adriano Espaillat Cabral nació el 27 de septiembre de 1954 en Santiago de los Caballeros. Emigró a Nueva York a los nueve años, donde desarrolló su formación académica y su carrera política. De acuerdo con la semblanza presentada por el canciller, en 1974 se graduó de la escuela Bishop Dubois y en 1978 obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas en Queens College. También realizó estudios de posgrado en la Universidad de Nueva York y en la Universidad de Rutgers. Entre 1997 y 2010 fue miembro de la Asamblea Estatal de Nueva York, posición para la cual fue elegido en siete ocasiones. Posteriormente, entre 2011 y 2016, se desempeñó como senador estatal, convirtiéndose en el primer dominicano en ocupar esa posición en Estados Unidos. En 2016 fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el Partido Demócrata, convirtiéndose en el primer dominicano en llegar al Congreso de ese país. Desde enero de 2017 representa al distrito congresual 13 de Nueva York y ha sido elegido en cinco ocasiones para ocupar un escaño en la Cámara de Representantes. Su trayectoria política ha estado vinculada a la defensa de los derechos de los inmigrantes, la representación de las comunidades hispanas y el fortalecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y la República Dominicana.