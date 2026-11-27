La intervención incluye 2.8 kilómetros de calles asfaltadas, construcción de aceras y contenes y reparación de 130 viviendas ( ANEUDY TAVÁREZ )

El Gobierno entregó este viernes 2.8 kilómetros de calles asfaltadas y trabajos de mejoramiento de viviendas en comunidades del municipio de Puñal y el distrito municipal de Hato del Yaque, en la provincia Santiago, como parte del programa de mejoramiento del hábitat, que contempla una inversión de RD$307 millones.

El acto estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader, quien destacó que su gestión ha combinado la ejecución de grandes proyectos de infraestructura con pequeñas obras en barrios y comunidades, en coordinación con los ayuntamientos y las instituciones del Estado.

El mandatario señaló que, además de proyectos como el monorriel, el teleférico, la circunvalación de Navarrete y la autopista del Ámbar, el Gobierno ha concentrado esfuerzos en mejorar las condiciones de vida de los residentes en sectores que durante años esperaron soluciones.

"No se hace nada con arreglar una casa y que la calle siga en una situación intransitable", expresó Abinader, al señalar que las intervenciones continuarán en otros sectores de la provincia.

El gobernante explicó que el programa se desarrolla mediante un trabajo conjunto entre el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) y los gobiernos municipales, con el propósito de intervenir tanto las viviendas como el entorno donde residen las familias.

Detalles del proyecto

El ministro de Vivienda, Jean Luis Rodríguez, informó que los trabajos incluyen el asfaltado de calles, la construcción de aceras, contenes, badenes e imbornales, así como la rehabilitación de viviendas.

Indicó que la inversión total del proyecto asciende a RD$307 millones, de los cuales se han ejecutado RD$108 millones, equivalentes al 35 % del presupuesto, aproximadamente.

Rodríguez explicó que las intervenciones también abarcan comunidades de Hato del Yaque y que próximamente comenzarán los trabajos en Jacagua.

El funcionario destacó que el mejoramiento de las vías facilita el acceso de ambulancias, beneficia a los peatones y contribuye a reducir los problemas ocasionados por la acumulación de agua, el lodo y el polvo.

Obras en Puñal

Durante la actividad, el alcalde de Puñal, Enrique Romero, enumeró varias obras ejecutadas en el municipio con el respaldo del Gobierno, entre ellas la construcción de más de 35 kilómetros de aceras y contenes y 38 viviendas para familias de escasos recursos.

También citó la construcción de instalaciones deportivas techadas, el fortalecimiento del cuerpo de bomberos y los trabajos de conexión vial con la avenida Hispanoamericana.

El alcalde anunció que la avenida Tuto García, cuya construcción ha sido reclamada durante más de 50 años, será entregada próximamente.

Asimismo, informó que están en ejecución otros proyectos, como la construcción de una funeraria municipal y del palacio municipal de Puñal, además de nuevas intervenciones de asfaltado y construcción de aceras y contenes.

Romero también destacó la construcción del acueducto de Puñal, con una inversión superior a RD$1,200 millones.

Por su parte, la gobernadora provincial, Rosa Santos, valoró las intervenciones y señaló que el mejoramiento del hábitat procura garantizar entornos adecuados para el desarrollo y la convivencia de las familias.

La representante del Poder Ejecutivo afirmó que los trabajos forman parte de las acciones que desarrolla el Gobierno en distintas comunidades de la provincia para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

El diácono Fernando de los Santos, de la parroquia San Antonio de Padua, tuvo a su cargo la bendición del acto.