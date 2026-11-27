Fotografía real del presidente Abinader junto a la Alcaldesa del Distrito Nacional y fotomontaje del mandatario junto a Eliezer Salvador. ( TOMADA DEL X DEL VOCERO DE LA PRESIDENCIA, FÉLIX REYNA. )

El vocero de la Presidencia, Félix Reyna, aclaró este viernes que la imagen que circula en las redes sociales en la que aparece el presidente Luis Abinader junto a Eliezer Salvador es un fotomontaje.

A través de una publicación en la red social X, el también director de Estrategia y Comunicación Gubernamental explicó que la fotografía original fue tomada el 15 de marzo de 2026 en Güibia, durante el Clásico Mundial de Béisbol.

"La imagen del presidente Luis Abinader junto a Eliezer Salvador es un fotomontaje", afirmó el funcionario, según una nota de prensa de la Presidencia.

Consecuencias legales

Reyna también advirtió sobre las consecuencias legales de la manipulación de imágenes e instó a la ciudadanía a utilizar de manera responsable las herramientas tecnológicas.

"Exhortamos al uso responsable de la tecnología y recordamos que la ley sanciona esta práctica", expresó.

El funcionario no especificó en el comunicado cuáles disposiciones legales sancionan esta práctica ni si las autoridades emprenderán acciones judiciales por la difusión de la imagen.

Abinader negó vínculos con Salvador

El pronunciamiento de Reyna se produce un día después de que el presidente Abinader negara tener vínculos con el empresario Eliezer Salvador, conocido como Chey, tras las declaraciones de la comunicadora Camila García sobre una supuesta protección de las autoridades al empresario.

El mandatario aseguró el pasado jueves que nunca ha tenido contacto con Salvador y negó haber intervenido en procesos judiciales durante su gestión. También rechazó que exista una orden de extradición contra el empresario.

Salvador, de 60 años, ha estado en el centro de la atención pública por ser una de las personas que acompañaron a la creadora de contenido Melissa Medina, de 22 años, antes de su fallecimiento, ocurrido el pasado 17 de noviembre en el ensanche Piantini, del Distrito Nacional.

El pasado miércoles, el empresario acudió a la Fiscalía del Distrito Nacional, donde aseguró estar a disposición de las autoridades para responder preguntas sobre el caso.

Desmentimos la autenticidad de la imagen que circula del presidente Luis Abinader junto a Eliezer Salvador. Se trata de un fotomontaje de una fotografía tomada el 15 de marzo de 2026 en Güibia, durante el Clásico Mundial de Béisbol. Advertimos este tipo de conductas está penado https://t.co/mgb5KMLidT — Felix Reyna (@FelixReynaE) November 27, 2026