El ministro de Vivienda y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez y el titular del Dasac, Edgar Augusto Féliz Arbona, junto a varios de los afectados por el incendio. ( DIARIO LIBRE/OMAR MEDINA )

El ministro de Vivienda y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, anunció que entre marzo y abril de 2027 serán entregados 96 apartamentos del proyecto habitacional Villa Esperanza, como parte de la solución habitacional para las familias afectadas por el incendio que destruyó los barracones de Javid, en el sector Palmarito, la noche del pasado 11 de noviembre.

El funcionario explicó que el Gobierno se ha comprometido a entregar una primera partida de 32 apartamentos en marzo y otros 64 en abril, con el propósito de ofrecer una solución definitiva a los damnificados.

Rodríguez aseguró que el presidente Luis Abinader ha mostrado especial interés en concluir el proyecto habitacional, cuya construcción lleva varios años sin finalizar.

Indicó que, mientras avanzan los trabajos, el Gobierno diseñó un plan de asistencia económica para garantizar que las familias puedan alquilar viviendas hasta recibir sus apartamentos.

Entregan RD$960,000 en ayudas económicas

De su lado, la gobernadora provincial, Oneida Féliz, informó que en esta primera etapa fueron entregados 32 cheques de 30,000 pesos a igual número de familias, para un monto total de 960,000 pesos.

La representante del Poder Ejecutivo explicó que el próximo lunes continuarán las entregas, conforme los beneficiarios completen los expedientes y depositen la documentación requerida.

Recordó que el programa contempla cubrir tres meses de alquiler a quienes residían como inquilinos y seis meses a los propietarios de las viviendas destruidas por el incendio.

Asimismo, destacó que, desde que ocurrió la tragedia, las autoridades han distribuido alimentos cocidos y ajuares del hogar entre los afectados.

Damnificados respaldan propuesta

Vioneyis Jiménez y Adileida Jiménez, dos de las damnificadas que perdieron sus viviendas y pertenencias durante el siniestro, expresaron su satisfacción con la asistencia recibida y manifestaron estar de acuerdo con la propuesta de recibir apartamentos en el proyecto habitacional.

En tanto, Freddy Féliz, presidente de la junta de vecinos de los barracones de Javid, valoró el inicio de la entrega de las ayudas económicas y el compromiso asumido por las autoridades de proporcionar viviendas definitivas a las familias.

Por su parte, el director ejecutivo de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria, Edgar Féliz Arbona, destacó la importancia de concluir el proyecto habitacional para mejorar las condiciones de vida de los afectados.

En la actividad también participaron el alcalde de Barahona, Víctor Fernández; el director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo del Suroeste (Indesur), Noel Octavio Suberví (Tavito), y los diputados Aquiles Ledesma, José del Carmen Montero y Sara Féliz, entre otras autoridades.